Psikolog Arthur Aron açıkladı: Sadece 36 soruda aşk mümkün mü?

Aşk çoğu insan için gizemli, tarif edilmesi zor bir duygudur. Ancak Psikolog Arthur Aron, bu duyguyu bilimsel bir deneyin konusu haline getirdi. 1997 yılında yaptığı bir çalışmayla, iki insanın birbirine aşık olabilmesi için sadece 36 soruluk bir sohbet ve dört dakikalık göz teması gerektiğini ortaya koydu. Bu deney, yalnızca psikoloji tarihinde değil, popüler kültürde de büyük yankı uyandırdı.

ARTHUR ARON KİMDİR?

Arthur Aron, sosyal psikoloji alanında önemli araştırmalara imza atmış bir akademisyendir. Uzmanlık alanı yakın ilişkiler, samimiyet ve bağlanma davranışlarıdır. Aron’un çalışmaları, özellikle aşkın ve yakınlığın nasıl geliştiğini anlamaya yönelik bilimsel veriler sunar.





36 SORU DENEYİ NEDİR?

1997’de Arthur Aron ve ekibi, birbirini tanımayan iki kişiyi bir odaya alıp aralarında 36 derinlemesine kişisel soru sormalarını istedi. Bu sorular üç gruba ayrılmıştı ve her grup, karşılıklı açıklık ve samimiyeti biraz daha artıracak şekilde tasarlanmıştı.

Deneyin sonunda, katılımcıların dört dakika boyunca göz göze bakmaları istendi. Bu sürecin ardından bazı çiftler yakınlaştı, hatta evlenenler bile oldu.

DENEYİN BİLİMSEL DAYANAĞI

Aron’un araştırması, aşkın sadece kimyasal bir reaksiyon ya da ani bir tutku olmadığını, karşılıklı açıklık, ortaklık ve güven ortamında zamanla gelişebileceğini gösterdi. 36 soru, kişinin iç dünyasını açmasını ve karşısındakiyle bağ kurmasını kolaylaştırıyor. Bu da beyin kimyasında bağlanma hormonlarının (özellikle oksitosin ve dopamin) artmasına neden oluyor.





36 SORUDAN BAZI ÖRNEKLER

“Hayatında biriyle akşam yemeği yiyebilecek olsan, bu kim olurdu?”

“Hayatında en çok ne için minnettarsın?”

“Annenle olan ilişkin hakkında dürüstçe ne söyleyebilirsin?”

“En çok ne zaman ağladın?”

“Ölmeden önce gerçekleştirmek istediğin bir hayalin var mı?”

Bu sorular, kişisel sınırları kırıyor ve taraflar arasında samimiyet duygusunu güçlendiriyor.

BU ARAŞTIRMA NEYİ GÖSTERİYOR?

Arthur Aron’un bulguları, aşkın sadece “kimya”dan ibaret olmadığını; karşılıklı paylaşım, açıklık ve duygusal yakınlık ile zaman içinde inşa edilebileceğini ortaya koyuyor. Aşkın bir ölçüde “yaratılabilir” olduğu fikri, modern ilişki anlayışına farklı bir perspektif kazandırıyor.