Psikolojik nedenleri sıralandı: En yaygın seks fantezileri ve anlamları

Seks uzmanı Georgina Vass, insanların fantezilerinin ve cinsellik hayallerinin çoğunun zararsız ve yaygın olduğunu, insanların zihinsel olarak arzularını keşfetmesinin doğal bir parçası olduğunu söyledi.

Vass, cinsel fantezilerin doğrudan gerçek hayatta yapılmak istenen davranışlar olmadığını, daha çok simgesel anlamlar taşıdığını belirtirken, bu düşüncelerin insanların duygularını, arzularını ve gündelik yaşam streslerini anlamalarına yardımcı olabileceği belirtiyor.

İnsanların en çok hayal ettiği bazı cinsel senaryoların psikolojik nedenlerini Uzman Vass şöyle açıkladı:

Aşağılama fantezisi: Bu düşünce genellikle günlük hayatta sürekli kontrol sahibi olan kişilerin kontrolü bırakma arzusunu yansıtıyor.

Aldatılma hayali: Bir partnerin başka biriyle olmasını düşünmek, yasak duygular, kıskançlık ya da güç-dinamiğiyle ilgili arzular ile bağlantılı olabiliyor.

İş arkadaşına yönelik fantezi: Bir iş arkadaşını cinsel düşüncelere dahil etmek, yasak olanla ilgilenme veya iş ortamının yoğunluğu nedeniyle zihnin çıkış aramasıyla açıklanabiliyor.

Grup seks hayalleri: Bu tür fanteziler, başkaları tarafından arzu edilme, dikkat çekme veya görünür olma isteği ile ilişkilendiriliyor.

Kamusal alanda seks: Bu, rutin hayattan kaçma ve yenilik arayışı ile bağdaştırılabiliyor.

"HAYAL GÜCÜNÜN BİR PARÇASI"

Uzman Vass, bu tür zihinsel imgelerin zeka ve hayal gücünün bir parçası olduğunu, çoğu zaman arzuların sadece zihinde kaldığını ve kişinin gerçek yaşam davranışını doğrudan göstermediğini vurguluyor.