Puf puf kabarıyor, Yağ çekmiyor! Pişi yaparken denemelisiniz
Pişi yaparken puf puf kabarmasını sağlayacak bir yöntemle karşınızdayız. Pişi yaparken mutlaka böyle kızartın. Asla yağ çekmeyecek
Pişi, kahvaltılarda çok sevilen bir lezzet. Pişinin yağ çekmesi ise çoğu zaman rahatsız edici olur. Evde pişi yaparken yaptığınız pişinin puf puf kabarması ve yağ çekmemesi için paylaşacağımız tarifi denemelisiniz.
Malzemeler
2 su bardağı ılık su
1 paket kuru maya (veya yarım paket yaş maya)
1 tatlı kaşığı şeker
2 tatlı kaşığı tuz
3 tatlı kaşığı sirke
5 su bardağı un (unun marka ve kalitesine göre miktar değişiklik gösterebilir, hafif ele yapışan bir hamur elde edilmelidir)
Yağ çekmeyen pişinin tarifi
*İlk olarak 2 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı şeker, bir paket kuru maya derin bir kabın içine alınır ve iyice karıştırılır.
*Bir iki dakika karıştırıldıktan sonra karışım biraz köpürmüş olacak. Sonrasında da un yavaş yavaş elenerek karışımın içine eklenir.
*Bu işlemden sonra içerisine 2 tatlı kaşığı tuz eklenir. Daha sonrasında ise bu karışıma 3 tatlı kaşığı sirke ilave edilir. Daha sonra hamur iyice yoğurulur ve 20 dakika mayalanmaya bırakılır.
*20 dakika kadar hamurun mayalanması için yeterli olacaktır. Daha sonra mayalanan hamur tezgaha alınır ve bir süre yoğurulur.
*Sonrasında da hamur, büyük bir beze haline getirilir. Daha sonra oklava veya merdane yardımı ile güzelce açılır. Açılan hamur dilimlenir ve kısık ateşte pişiler kızartılır.
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