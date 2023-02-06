Puf puf kabarıyor, Yağ çekmiyor! Pişi yaparken denemelisiniz

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 10:09

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 10:09

Pişi, kahvaltılarda çok sevilen bir lezzet. Pişinin yağ çekmesi ise çoğu zaman rahatsız edici olur. Evde pişi yaparken yaptığınız pişinin puf puf kabarması ve yağ çekmemesi için paylaşacağımız tarifi denemelisiniz.

Malzemeler

2 su bardağı ılık su

1 paket kuru maya (veya yarım paket yaş maya)

1 tatlı kaşığı şeker

2 tatlı kaşığı tuz

3 tatlı kaşığı sirke

5 su bardağı un (unun marka ve kalitesine göre miktar değişiklik gösterebilir, hafif ele yapışan bir hamur elde edilmelidir)

Yağ çekmeyen pişinin tarifi

*İlk olarak 2 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı şeker, bir paket kuru maya derin bir kabın içine alınır ve iyice karıştırılır.



*Bir iki dakika karıştırıldıktan sonra karışım biraz köpürmüş olacak. Sonrasında da un yavaş yavaş elenerek karışımın içine eklenir.

*Bu işlemden sonra içerisine 2 tatlı kaşığı tuz eklenir. Daha sonrasında ise bu karışıma 3 tatlı kaşığı sirke ilave edilir. Daha sonra hamur iyice yoğurulur ve 20 dakika mayalanmaya bırakılır.

*20 dakika kadar hamurun mayalanması için yeterli olacaktır. Daha sonra mayalanan hamur tezgaha alınır ve bir süre yoğurulur.



*Sonrasında da hamur, büyük bir beze haline getirilir. Daha sonra oklava veya merdane yardımı ile güzelce açılır. Açılan hamur dilimlenir ve kısık ateşte pişiler kızartılır.