Punch'tan sonra peluşla teselli bulan penguen gündemde

"Nihilist Penguen" ve sel sularından kurtulan "Wilson" horozdan sonra, dünya genelinde sosyal medyanın yeni yıldızı İngiltere’den çıktı. Dorset’teki Sea Life Adventure Park'ta dünyaya gelen ve türünün en küçük örneği olan nadir "peri penguen" yavrusu Henry, hikayesiyle milyonların kalbini fethetti.

ZORLU BİR DOĞUM VE "TÜYLÜ" BİR ÇÖZÜM

Park yetkilileri, Henry’nin kabuğundan çıkarken büyük bir mücadele verdiğini ve bakıcı ekibin yardımıyla hayata tutunduğunu açıkladı. Henüz elle beslenen ve kuluçka alanında yalnız kalan Henry için bakıcılar yaratıcı bir çözüm buldu. Minik yavrunun yalnızlık hissini azaltmak ve kendini güvende hissetmesini sağlamak için yanına peluş bir penguen oyuncağı yerleştirildi.

Sea Life Adventure Park ekibi, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Henry elle beslenirken kuluçkahanede sevimli bir peluş oyuncak ona teselli sağlıyor. Diğer yumurtalar çatladıkça kardeşlerinin de yakında ona katılacağını umuyoruz.”

AVRUPA’DAKİ TEK KOLONİ

Dünyanın en küçük penguen türü olarak bilinen ve ana vatanları Avustralya ile Yeni Zelanda olan peri penguenleri, Avrupa’da sadece Weymouth’daki bu özel kolonide bulunuyor. Bu durum, Henry’nin sağlıklı bir şekilde büyümesini bölge için oldukça nadir ve kritik bir olay haline getiriyor.

HAYVANLAR DÜNYASINDA PELUŞ DAYANIŞMASI

Henry, bu hafta peluş arkadaşıyla teselli bulan tek canlı değil. Japonya’da annesi tarafından reddedilen ve diğer maymunların zorbalığına uğrayan "Punch" isimli genç makak da peluş oyuncağına sarılarak teselli bulmuş, o anlar tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.



