Quantum, cumhuriyetin 100. yılına özel cumhuriyetin saati koleksiyonunu tasarladı

Yayınlanma: 18.10.2023 - 16:57

Güncelleme: 18.10.2023 - 17:10

Koleksiyonun saatlerinde kullanılan dayanıklı ve çizilmeye karşı dirençli safir kristal cam, özel olarak üretilmiş 316L paslanmaz çelik kasa ve kordon, kadın versiyonunda gerçek sedef kadran ve Citizen-Miyota işbirliği ile üretilen 8215 ve 82S0 otomatik mekanizmalar tarih ve zamanın eşsiz birleşimini temsil ediyor.

''CUMHURİYETİMİZİN 100.YILINA YAKIŞIR BİR PRESTİJ KOLEKSİYONU HAZIRLADIK''

Arıkan Group bünyesinde yer alan Quantum Saat'in Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel verdiği davette konuşan Mahmut Arıkan, ''Arıkan Saat’i 1985 yılında Tahtakale'de 13 m² bir dükkanda kurarak yolculuğumuza başladık. Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye’de ve dünyada 70 ülkede 5 bin satış noktasında iş ortaklarımızla birlikte saat satışı yapmaya devam ediyoruz. 2013 yılında Quantum ve 2019 yılında Konyalı Saat mağazalarının satın alarak Türkiye saatinin en büyük 2 satın almasını gerçekleştirdik. Konyalı Saat mağazalarımızla saat sektörünün perakendesine yeni bir soluk getirdik. Quantum bizim çok önemli lokomotif markalarımızdan biri. 2013 yılından itibaren ben ve takım arkadaşlarım tasarım, üretim ve planlamalarını birlikte yürütüyoruz. Özgün, yenilikçi, meydan okuyan, güçlü ve dayanıklı tasarımlarla müşterilerimizin beğenisi kazanmaya devam ediyoruz. Hayalimiz Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır en yüksek kalitede bir prestij koleksiyonu hazırlamaktı. Tasarım ve hayata geçirme sürecimiz yaklaşık 1 yıl sürdü. Cumhuriyet’e ve onun değerlerine ithaf ettiğimiz bu prestij koleksiyonumuzu tanıtmaktan büyük heyecan ve gurur duyuyorum.'' açıklamalarında bulundu.

“HAYALİMIZ QUANTUM SAATLERİNİ TÜM DÜNYAYA TANITMAK”

Arıkan Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Arıkan lansmanda soruları yanıtlarken, Quantum’un “Özel Projelerin Saati” olduğuna vurgu yaptı. Quantum’un geçmişteki özel projelerine de dikkat çeken Serdar Arıkan şunları söyledi: “Quantum 1995’te Japon mekanizma, profesyonel dalgıç saatleriyle pazara sunuldu. Çeyrek asırlık bir marka olan Quantum, dalış saatleriyle rekorlar kırarak, sporculara verdiği desteğiyle uluslararası mecralara da ulaşmış çok önemli bir markadır. 1999-2004 yılları arasında Dünyaca ünlü Dalgıç Yasemin Dalkılıç’ın Barracuda saatleri ile ilk dalışından son dalışına kadar Quantum yanındaydı. 2011 yılında Türk Hava Kuvvetleri’nin 100. Yılına özel koleksiyonu tanıttı ve Anadolu Kartalları filmine sponsor oldu. 2016 yılında Türkiye Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen’e sponsor olarak 2 yıl iş birliğimizi devam ettirdik. 2017 yılında Türkiye’nin 3 büyük kulübünden ilham alan Quantum, ürettiği “Taraftar Saatleri” ile Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın taraftarlarıyla saatlerini buluşturdu. 2019 yılında portfolyomuza güneş ve optik gözlükleri ekledik.

“Time keper” konumlanması ile zamanı tutan bir markanın 'Cumhuriyetin Saati' koleksiyonunu üretmesi de son derece özel bir projedir. Bizim hayalimiz Quantum saatlerini tüm dünyaya tanıtmak.”