İran ve İsrail arasındaki askeri gerilim tırmanırken, sosyal medya üzerinden yayılan "Quentin Tarantino füze saldırısında öldü" iddiası dünyayı ayağa kaldırdı. Peki, Quentin Tarantino kimdir, kaç yaşında? Yönetmen Quentin Tarantino'nun filmleri...

QUENTİN TARANTİNO KİMDİR?

Quentin Jerome Tarantino, 27 Mart 1963 tarihinde Knoxville, Tennessee’de dünyaya geldi. abası İtalyan asıllı oyuncu ve müzisyen Tony Tarantino, annesi de yarı İrlandalı yarı Cherokee kızılderilisi olan Connie McHugh'tır. Quentin'in doğumundan kısa süre sonra annesi, müzisyen Curt Zastoupil ile evlenmiştir. Daha sonraları Quentin üvey babasıyla çok güçlü bağlar kurmuştur.

1968 yılında San Gabriel Valley bölgesinde anaokuluna başladı. 1971 yılında aile Los Angeles'in South Bay bölgesindeki El Segundo'ya taşındı. Tarantino buradaki Hawthorne Hıristiyan Okulu'na devam etti. On altı yaşında Harbor City, Kaliforniya'daki Narbonne Lisesi'nden ayrılarak oyunculuk öğrenmek için James Best tiyatro grubuna katıldı.

22 yaşında ilk senaryosu olan Captain Peachfuzz and the Anchovy Bandit'i yazdı. 1984 yılında Manhattan Beach'teki tanınmış Video Archives adlı video kaset dükkânında kasiyer olarak çalışmaya başladı. Burada çalışırken tanıştığı Roger Avary ile daha sonraları birlikte çalışacaktı. Oyunculuk üzerine Beverly Hills'teki Allen Garfield'in Actor's Shelter'ında çalışmaya devam etse de daha çok senaristliğe yoğunlaştı.

1993'de gösterime giren Çılgın Romantik'in satışıyla dikkatleri üzerine topladı. Bir Hollywood partisinde tanıştığı Lawrence Bender Tarantino'yu bir film yazması konusunda cesaretlendirdi. Sonuç olarak ortaya son akımları takip eden, oldukça nükteli, kana bulanmış bir soygun filmi olan Rezervuar Köpekleri (Reservoir Dogs) (1992) çıktı.

Bu film Tarantino'nun sonraki filmlerinin tarzının da öncüsü olacaktı. Senaryoyu okuyan yönetmen Monte Hellman Live Entertainment'ın filme para yatırmasını sağladığı gibi Tarantino'nun yönetmenliğine de yardımcı oldu. Lawrence Bender ile aynı kursa giden eşinden projeyi öğrenen Harvey Keitel de senaryoyu okuduktan sonra hem filmde rol aldı hem de yapımcılığı üstlendi.

2004 yılında Tarantino Cannes Film Festivali'nde jüri başkanlığını üstlendi. Kill Bill yarışma adayları arasında değildi; ancak final gecesinde üç saati aşkın orijinal sürümüyle gösterildi. Altın Palmiye ödülü Tarantino'nun Oldboy üzerindeki ısrarına karşın Michael Moore'un Fahrenheit 9/11 adlı filmine verildi.

2005 yılındaki neo-noir film Günah Şehri'nde Clive Owen ve Benicio Del Toro arasındaki arabalı sahneyi yönetmesi nedeniyle "Özel Konuk Yönetmen" olarak onurlandırıldı.

24 Şubat 2005'te CSI dizisinin sezon finalini yöneteceği açıklandı. 19 Mayıs'ta yayınlanan iki saatlik Grave Danger isimli bölüm reyting rekorları kırdı. Jimmy Kimmel Live'ın bir bölümünü de yönetti.

Tarantino Alias adlı TV dizisinin birinci ve üçüncü sezonlarında da rol almıştır.2005 yılında Robert Rodriguez ile ortak yöneteceğini açıkladığı Grindhouse film projesi üzerine çalıştığını duyurdu.

Bundan sonra da büyük ihtimalle bir İtalyan II. Dünya Savaşı filmi olan Inglorious Bastards 'ın yeniden çekimine başlayacağını ancak önce senaryo üzerinde çalışması gerektiğinden 2006 yılında gösterime girmesinin pek olası olmadığını duyurdu. Jimi Hendrix'in bir biyografisini yönetmek için anlaşma yaptığı da söylenmektedir.

Şu anda yapımcılık yaptığı yapımlar arasında, bir korku filmi olan Hostel (Ucuz Roman filmine birçok atıfta bulunmaktadır), Elmore Leonard'ın Killshot 'ının bir uyarlaması (Tarantino bir zamanlar bunun senaryosunu da yazmıştı) ve Kill Bill 'in oyuncularından Larry Bishop 'ın yazıp yönettiği Hell Ride bulunmakta.Tarantino, 2005 yılındaki Empire Awards 'ta Icon Of The Decade ödülünü kazandı.

QUENTİN TARANTİNO FİLMOGRAFİSİ

Yönetmen olarak

My Best Friend's Birthday (1987)

Rezervuar Köpekleri (Reservoir Dogs) (1992)

Ucuz Roman (Pulp Fiction) (1994)

ER (1995) - 1. Sezon; 24. Bölüm: "Motherhood"

Dört Oda (Four Rooms) ("The Man from Hollywood" kısmı) (1995)

Jackie Brown (1997)

Kill Bill (Vol. 1 (2003) ve Vol. 2 (2004))

Sin City (2005) (Konuk yönetmen)

CSI: Crime Scene Investigation (2005) - Bölümler: "Grave Danger: Part 1", "Grave Danger: Part 2" (Konuk yönetmen)

Grindhouse ("Death Proof" kısmı) (2007)

Ölüm Geçirmez (2007)

Soysuzlar Çetesi (Inglourious Basterds) (2009)

Zincirsiz (Django Unchained) (2012)

The Hateful Eight (2016)

Senarist/yazar olarak

My Best Friend's Birthday (1987)

Past Midnight (1992) (adı geçmiyor - yeniden yazım)

Rezervuar Köpekleri (Reservoir Dogs) (1992)

Çılgın Romantik (1993)

Ucuz Roman (Pulp Fiction) (1994)

Katil Doğanlar (Natural Born Killers) (1994) (Öykü, orijinal taslağın yazarı)

It's Pat (1994) (adı geçmiyor - yeniden yazım)

Crimson Tide (1995) (adı geçmiyor - yeniden yazım)

Dört Oda (Four Rooms) ("The Man from Hollywood" kısmı) (1995)

Ölüm Geçirmez (deathproof)

Gün Batımından Şafağa (From Dusk Till Dawn) (1996)

Curdled (1996) (adı geçmiyor - Gecko kardeşler hakkındaki haber)

Jackie Brown (1997)

Kill Bill (Vol. 1 (2003) ve Vol. 2 (2004))

CSI: Crime Scene Investigation (2005) '"Grave Danger: Vols. I & II" (Senaryo yazarı)

Hostel (2006) (adı geçmiyor - yeniden yazım)

Grindhouse ("Death Proof" kısmı) (2006)

Soysuzlar Çetesi (Inglorious Basterds) (2009)

Zincirsiz (Django Unchained) (2012)

The Hateful Eight (2016)