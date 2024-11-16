Rachel Araz’ın baget çantası olay oldu: 'Bu çanta 1000 dolar eder mi?'

Yayınlanma: 16.11.2024 - 10:54

Güncelleme: 16.11.2024 - 15:35

Rachel Araz’ın 1000 dolarlık baget ekmek şeklindeki çantası sosyal medyada gündem oldu! 1 milyondan fazla takipçisi bulunan ünlü fenomen, bu ilginç tasarımlı çantayı "Baget ekmek şahsi meselemdir" notuyla paylaşınca takipçilerinden yoğun eleştiriler aldı.

Hem tasarımı hem de yaklaşık 34 bin TL’lik fiyatıyla dikkat çeken çanta, sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. Kullanıcılar, "Parayı bulunca nereye harcayacağını şaşırmış" ve "Yok artık, daha neler göreceğiz?" gibi yorumlarla tepki gösterirken, çantanın fiyatı ve Araz’ın lüks yaşam tarzı, eleştirilerin odağında yer aldı.

RACHEL ARAZ KİMDİR?

24 Mart 1988’de İstanbul’da doğan ünlü influencer, eğitim hayatını başarılarla dolu bir şekilde tamamladı. Sion Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra Notre Dame de Sion’da öğrenimine devam eden Araz, lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümü’nde tamamladı.

Sosyal medya platformlarında özgün içerikleriyle dikkat çeken Rachel Araz, özellikle moda konusundaki paylaşımlarıyla öne çıkıyor. 1 milyona yakın takipçiye sahip olan ünlü fenomen, hem tarzıyla hem de lüks yaşamıyla sık sık gündeme geliyor. Moda ikonu olarak tanınan Araz, paylaşımlarıyla geniş bir kitleye ilham veriyor.

Lüks moda tutkusuyla dikkat çeken Rachel Araz’ın ekmek şeklindeki çantası, sosyal medyada tartışılmaya devam ederken, “Bu çanta gerçekten 1000 dolar eder mi?” sorusu gündemin ana konusu olmaya devam ediyor!