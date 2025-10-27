Radiohead solistinden İsrail açıklaması: Konser vermeyeceğiz

Radiohead’in solisti Thom Yorke, sekiz yıl önce grubun Tel Aviv’de konser vermesine yönelik eleştirilerin ardından, artık İsrail’de sahne almayacağını açıkladı.

Sunday Times’a konuşan Yorke, “Kesinlikle hayır. Netanyahu rejiminin 5 bin mil yakınında olmak istemem” ifadelerini kullandı.

Radiohead, önümüzdeki ay yedi yıl aradan sonra beş Avrupa şehrinde 20 konserlik yeni bir turneye çıkacak. Ancak turne tarihleri açıklanmadan önce Filistinli Akademik ve Kültürel İsrail Boykotu Kampanyası (PACBI), grup üyesi Jonny Greenwood’un 2024’te Tel Aviv’de verdiği konser nedeniyle boykot çağrısında bulunmuştu.

Grubun 2016-2018 yıllarındaki A Moon Shaped Pool dünya turnesi de, İngiliz yönetmen Ken Loach gibi isimlerin boykot çağrılarına rağmen Tel Aviv’de konser vermesi nedeniyle büyük tepki toplamıştı.

Yorke, o dönem sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Bir ülkede konser vermek, o ülkenin hükümetini desteklemek değildir. Netanyahu’yu Trump’tan fazla desteklemiyoruz ama Amerika’da da konser veriyoruz” sözleriyle eleştirilere yanıt vermişti.

Ancak Yorke, yeni röportajında bu kararından pişmanlık duyduğunu ima etti. Sanatçı, 2017’deki Tel Aviv konserinden sonra “üst düzey bir İsrailli yetkilinin otellerine gelip teşekkür etmesinden dehşete düştüğünü” söyledi.