Oxford University Press, çevrimiçi öfkeyi kışkırtmak amacıyla hazırlanan içerikleri tanımlayan “rage bait” terimini 2025 Yılın Kelimesi seçti. Peki, Rage Bait nedir, ne demek? Rage Bait'in anlamı...

‘RAGE BAİT’ NEDİR?

Oxford English Dictionary’ye göre rage bait, sosyal medyada bilerek kızdırıcı, öfkelendirici veya provoke edici içerik üretme yöntemi olarak biliniyor.

Bu tür içeriklerin amacı, tıklama ve etkileşimi artırarak hesap veya site trafiğini yükseltmek. Tık avcılığına benzese de rage bait özellikle öfke duygusunu hedefliyor.

NEDEN BU TÜR PAYLAŞIMLAR YAPILIYOR?

Bu tür içerikler, genellikle sosyal medya hesaplarına daha fazla trafik çekmek için paylaşılıyor.

Öfke yemi, yakın akrabası olan 'clickbait' gibi çalışıyor. Bir başlık, okuyucuyu habere ya da videoya tıklamaya yönlendiriyor. Ancak 'rage bait' içeriklerin daha özel bir hedefi var: İnsanları kızdırmak.

Oxford Languages Başkanı Casper Grathwohl konuyla ilgili "Rage bait kelimesinin var olması ve kullanımının bu kadar hızlı artması, çevrimiçi ortamda maruz kaldığımız manipülasyon taktiklerinin farkına vardığımız anlamına geliyor. Eskiden internet ilgimizi merak uyandırarak çekiyordu. Şimdiyse duygularımızı ele geçirip yönlendirmeye odaklandı" dedi.