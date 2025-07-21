Rahat ve keyifli bir gün için plaj çantasına koymanız gereken 7 ürün

Güneş, kum ve denizin tadını çıkarırken ihtiyaç duyacağınız eşyaları unutmamak için plaj çantanızı akıllıca hazırlamanız şart. İşte rahat, güvenli ve keyifli bir plaj günü için çantanızda mutlaka bulunması gereken 7 ürün...

GÜNEŞ KREMİ

Cildinizi zararlı UV ışınlarından korumak için yüksek koruma faktörlü bir güneş kremi olmazsa olmaz. Geniş spektrumlu ve suya dayanıklı olmasına dikkat edin.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ VE ŞAPKA

Gözlerinizi güneşten koruyacak kaliteli bir güneş gözlüğü ve başınızı serin tutacak geniş kenarlı bir şapka, hem stilinizi tamamlar hem sağlığınızı korur.

HAVLU VEYA PEŞTEMAL

Hem güneşlenirken hem de deniz sonrası kurulanmak için yumuşak bir havlu veya yer kaplamayan pratik bir peştemal taşıyın.

YEDEK MAYO VEYA BİKİNİ

Islak mayoyla uzun süre kalmak hem rahatsız edici hem de sağlıksız olabilir. Yanınıza mutlaka kuru bir yedek alın.

SU VE HAFİF ATIŞTIRMALIKLAR

Güneş altında su kaybı yaşamamak için bol su içmeyi ihmal etmeyin. Enerjinizi korumak için sağlıklı atıştırmalıklar (örneğin kuruyemiş, meyve) da iyi bir fikir.

KİTAP, DERGİ YA DA KULAKLIK

Dinlenme anlarınızda keyif alacağınız bir kitap, dergi veya müzik dinlemek için kulaklık yanınızda olmalı.

ISLAK MENDİL VE GÜNEŞ SONRASI LOSYON

Ellerinizi veya vücudunuzu hızlıca temizlemek için ıslak mendil kurtarıcıdır. Ayrıca, güneş sonrası cildinizi yatıştırmak için nemlendirici bir losyon da bulundurmak iyi olur.