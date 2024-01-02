Yayınlanma: 02.01.2024 - 16:15

Güncelleme: 02.01.2024 - 16:15

Çektiği videolarla tanınan Rahel Pekcan'ın kim olduğu yurttaşlar tarafından araştırma konusu hâline geldi. Peki, Rahel Pekcan kimdir, kaç yaşında? Rahel Pekcan'ın sevgilisi neden öldü?

RAHEL PEKCAN KİMDİR?

Çektiği videolarla ve yaptığı paylaşımlarla geniş takipçi kitlesine ulaşan Rahel Pekcan, özellik TikTok ve Instagram'da bilinen bir isim. Makyaj yaparken anlattığı anılarla tanınan Rahel Pekcan adını özellikle "Cluba giderken yanına almanız gerekenler" videosuyla tanındı.



RAHEL PEKCAN'IN SEVGİLİSİ NEDEN ÖLDÜ?

İstanbul Teknik Üniversitesi son sınıf öğrenicisi Oğuzhan Emeç, İstanbul Beykoz'da motosikleti ile kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Emeç, elektrik panosuna çarptı. 100 metre sürüklenen genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Acı haberin ardından Emeç'in sevgilisi Rahel Pekcan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Benim güzel sevgilim vefat etti" ifadelerini kullandı.



