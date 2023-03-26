Ramazan'da çok tüketiliyor. Suda bekletip yiyen doktor yüzü görmüyor

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 00:18

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 00:18

Hurma, Türk mutfağında çok sevilen yiyecekler arasında yer almakta. Hurmayı, Türkiye'de sadece Ramazan ayında çokça tüketiyoruz. Oysa hurmayı her zaman tüketmek gerek.

RAFLARDAN İNMİYOR

Avrupa ülkelerinde ve Balkan ülkelerinde hurma raflardan inmiyor. Her süper markette hurmalar için ayrı bir bölüm bile var. Hurmayla ilgili yapılan sayısız araştırma bulunuyor.

Hurmanın başlıca faydaları ise şu şekilde;

Kansere karşı koruyucu etki gösterir

Antioksidan içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendirir

Cilt güzelliği ve sağlığının korunmasında rol oynar

B1, B2 vitamin içeriği ile sinir sistemini korur

ÖDEM ATIYOR

Öte yandan hurma vücuttaki ödemi atma konusunda da çok etkili bir yiyecek.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Güzide Arslan, hurmanın meyveler arasında en yüksek kaloriyle şeker oranına sahip olduğunu ve bol miktarda protein, karbonhidrat, selüloz, fosfor, kalsiyum gibi vitamin içerdiğini söyledi.

Bağırsakları hareket ettirip kabızlığı gidererek gıdaların emilim süresini azaltan hurma, kilo verilmesini sağlıyor.

Sabah, öğlen ve akşam yemeğinden bir saat önce iki-üç hurma yenilerek yapılan diyetin iştah kesip tok tuttuğu ve bağırsak hareketlerini hızlandırarak daha hızlı kilo verdirdiği gözlemlenmiştir.

Ayrıca hurma sindirim sistemini harekete geçirir. Bir bardak suyun içerisine akşam konulan iki hurma, sabah aç karnına yenildiğinde, kabızlık sorununu ortadan kaldırmaktadır.

Derleme: Cumhuriyet.com.tr