Ramazan'da mutlaka tüketilmesi gereken 3 çorba.. Tok tutma konusunda çok iyiler.

Yayınlanma: 10.04.2023 - 23:38

Güncelleme: 10.04.2023 - 23:38

Ramazan ayında sahurda tok tutan yiyecekler veya çorbalar tercih edilmekte. Evde kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz 3 çorba tarifi bulunuyor.

Nohutlu Yoğurt Çorbası

Arabaşı Çorbası

Yeşil Mercimekli Soğuk Çorba

TARİFLERİ NASIL?

Bu üç çorbanın hazırlanışı da çok basit.

İşte işinize yarayacak 3 tarif.





Nohutlu Yoğurt Çorbası Nasıl Yapılır?



MALZEME LİSTESİ

1 su bardağı buğday

1 su bardağı nohut

250 gram süzme yoğurt

250 gram yoğurt

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı dereotu

TARİFİ

1 su bardağı kaynayan suyun içerisine buğdayı ekleyin.

Üzerine su ilave ederek pişirmeye başlayın.

Pişen buğdayı ocaktan alın ve süzdürün.

Büyük bir karıştırma kasesinin içerisine yoğurtları alıp çırpın.

1 su bardağı haşlanmış nohut ve buğdayı ekleyin ve tuzu ekleyin.

Üzerine 1 su bardağı soğuk suyu azar azar ekleyin.

Kıvam alana karıştırın.

İçerisine dereotunu atıp çorbanızı bir saat buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin.

Arabaşı Çorbası Malzemeler;

1 adet küçük bütün tavuk

1 adet soğan

2 yemek kaşığı un

Bir yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı acı biber salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım havuç

2 dal kereviz sapı

Bir diş sarımsak

3 dal maydanoz sapı

1 adet Defne yaprağı

Bir çay kaşığı kırmızı pul biber 1

1 tatlı kaşığı tuz

Arabaşı Çorbası Yapılışı;

Tavuk içi su dolu bir tencereye alalım.

Su tavuğu üzerinde fazla geçmesin.

Daha sonra tavuğu kaynamaya bırakalım.

Bu işlemi yapmamızın amacı çorba suyunun daha berrak olmasıdır.

Tavuk kaynarken kerevizin sapını, 4 parçaya böldüğümüz soğanı, sarımsağı Defneyaprağını 3 parçaya kestiğimiz havucu ve maydanoz saplarını su ekleyin.

Tencere içerisinde en az 9 su bardağı su olmalı.

Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın.

Arada bir kontrol edin suyun üzerine kef birikirse onu alın.

Tavuk bir saat kadar pişirilir.

Tavuk piştikten sonra suyunu süzün fakat sakın süzülmüş suyu atmayın. Çünkü bu suyu yemeğin tarifi içerisinde kullanacağız yemeğin lezzetini veren bu sudur.

Ayrı bir tencerede sıvı yağ ve tereyağını koyup yağ yanınca unu eleyerek ekleyin.

Unun kokusu çıkana kadar kavurun.

Salçaları ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Salçalar tam kavrulduktan sonra 8 bardak Tavuk suyunu ekleyin aynı anda bir Çırpıcı yardımıyla hızlı hızlı karıştırın ki topaklanma olmasın.

Karışım kaynadığında topraksız ve homojen olduğunu emin olduktan sonra tavukları içerisinde ekleyin.

Eğer ki çorba suyumuz da topaklanma varsa mutlaka blenderden geçirin.

Homojen karışım içerisine didiklenmiş tavukları ekleyip 30 dakika boyunca kısık ateşte bazen karıştırarak pişmeye bırakın.

Üzerine kıyılmış maydanoz limon ve hamuru ile servis edebilirsiniz.

Yeşil Mercimekli Soğuk Çorba için

Malzemeler

2 su bardağı süzme yoğurt

2 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı su

2 diş sarımsak

1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

Tuz

Karabiber

Üzeri için

Zeytinyağı

Kırmızı pul biber

Nane

Yeşil Mercimekli Soğuk Çorba

Nasıl Yapılır?

Su¨zme yoğurt, yoğurt, su ve sarımsağı geniş bir kasede çırpın.

Haşladığınız mercimeği ilave edin.

Tuz ve karabiberle tatlandırıp karıştırın.

Üzerine zeytinyağı gezdirip baharatları serpin ve soğuk servis edin.