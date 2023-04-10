Ramazan'da mutlaka tüketilmesi gereken 3 çorba.. Tok tutma konusunda çok iyiler.
Ramazan ayında tok tutan çorbalar araştırılıyor. İşte Ramazan ayında saatlerce sizi tok tutacak çorbalar.
Ramazan ayında sahurda tok tutan yiyecekler veya çorbalar tercih edilmekte. Evde kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz 3 çorba tarifi bulunuyor.
- Nohutlu Yoğurt Çorbası
- Arabaşı Çorbası
- Yeşil Mercimekli Soğuk Çorba
TARİFLERİ NASIL?
Bu üç çorbanın hazırlanışı da çok basit.
İşte işinize yarayacak 3 tarif.
Nohutlu Yoğurt Çorbası Nasıl Yapılır?
MALZEME LİSTESİ
1 su bardağı buğday
1 su bardağı nohut
250 gram süzme yoğurt
250 gram yoğurt
1 su bardağı su
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı dereotu
TARİFİ
1 su bardağı kaynayan suyun içerisine buğdayı ekleyin.
Üzerine su ilave ederek pişirmeye başlayın.
Pişen buğdayı ocaktan alın ve süzdürün.
Büyük bir karıştırma kasesinin içerisine yoğurtları alıp çırpın.
1 su bardağı haşlanmış nohut ve buğdayı ekleyin ve tuzu ekleyin.
Üzerine 1 su bardağı soğuk suyu azar azar ekleyin.
Kıvam alana karıştırın.
İçerisine dereotunu atıp çorbanızı bir saat buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin.
Arabaşı Çorbası Malzemeler;
1 adet küçük bütün tavuk
1 adet soğan
2 yemek kaşığı un
Bir yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı acı biber salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
Yarım havuç
2 dal kereviz sapı
Bir diş sarımsak
3 dal maydanoz sapı
1 adet Defne yaprağı
Bir çay kaşığı kırmızı pul biber 1
1 tatlı kaşığı tuz
Arabaşı Çorbası Yapılışı;
Tavuk içi su dolu bir tencereye alalım.
Su tavuğu üzerinde fazla geçmesin.
Daha sonra tavuğu kaynamaya bırakalım.
Bu işlemi yapmamızın amacı çorba suyunun daha berrak olmasıdır.
Tavuk kaynarken kerevizin sapını, 4 parçaya böldüğümüz soğanı, sarımsağı Defneyaprağını 3 parçaya kestiğimiz havucu ve maydanoz saplarını su ekleyin.
Tencere içerisinde en az 9 su bardağı su olmalı.
Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın.
Arada bir kontrol edin suyun üzerine kef birikirse onu alın.
Tavuk bir saat kadar pişirilir.
Tavuk piştikten sonra suyunu süzün fakat sakın süzülmüş suyu atmayın. Çünkü bu suyu yemeğin tarifi içerisinde kullanacağız yemeğin lezzetini veren bu sudur.
Ayrı bir tencerede sıvı yağ ve tereyağını koyup yağ yanınca unu eleyerek ekleyin.
Unun kokusu çıkana kadar kavurun.
Salçaları ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
Salçalar tam kavrulduktan sonra 8 bardak Tavuk suyunu ekleyin aynı anda bir Çırpıcı yardımıyla hızlı hızlı karıştırın ki topaklanma olmasın.
Karışım kaynadığında topraksız ve homojen olduğunu emin olduktan sonra tavukları içerisinde ekleyin.
Eğer ki çorba suyumuz da topaklanma varsa mutlaka blenderden geçirin.
Homojen karışım içerisine didiklenmiş tavukları ekleyip 30 dakika boyunca kısık ateşte bazen karıştırarak pişmeye bırakın.
Üzerine kıyılmış maydanoz limon ve hamuru ile servis edebilirsiniz.
Yeşil Mercimekli Soğuk Çorba için
Malzemeler
2 su bardağı süzme yoğurt
2 su bardağı yoğurt
1 çay bardağı su
2 diş sarımsak
1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
Tuz
Karabiber
Üzeri için
Zeytinyağı
Kırmızı pul biber
Nane
Yeşil Mercimekli Soğuk Çorba
Nasıl Yapılır?
Su¨zme yoğurt, yoğurt, su ve sarımsağı geniş bir kasede çırpın.
Haşladığınız mercimeği ilave edin.
Tuz ve karabiberle tatlandırıp karıştırın.
Üzerine zeytinyağı gezdirip baharatları serpin ve soğuk servis edin.
Kaynak: Lezzet.com.tr, Cumhuriyet.com.tr, Haberturk.com
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