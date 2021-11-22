Rap tartışması: Şarkı sözleri davada delil olarak kullanılabilir mi?

22 Kasım 2021 Pazartesi, 16:20

ABD'de New York'tan iki eyalet senatörü bu hafta savcıların ceza davalarında rap müzik sözlerini delil olarak kullanmasını zorlaştıracak yeni yasa tasarısını sunacak.

Independent'in Rolling Stone'dan aktardığı habere göre, Brad Hoylman ve Jamaal Bailey "Rap Music On Trial" (Rap Müzik Yargılanıyor) adlı bir yasa tasarısı hazırladı.

Yasa tasarısı, savcıların bir sanığın rap şarkısını, videosunu veya diğer "yaratıcı ifadelerini" açık ve ikna edici kanıtlar olarak göstermesini zorlaştırmayı amaçlıyor.

Hoylman kimsenin Johnny Cash'in "I Shot a Men in Reno" şarkısındaki "Reno'da bir adam vurdum ve ölmesini izledim" sözlerinin gerçek olduğunu düşünmediğini ancak rapçilerin şarkı sözlerinin davalarda kendilerine karşı defalarca kullanıldığını ifade etti. Hoylman bu uygulamanın rap müziğe karşı önyargı oluşturduğunu belirtti.

KANIT OLARAK KULLANILMIŞTI

Bailey ise şunları dile getirdi:

Beyaz olmayan sanatçılar söz konusu olduğunda genellikle göze batan bir çifte standart mevcut. Jay-Z'nin, 'Yaralı Yüz (Scarface) filmi bana rapçi Scarface'ten daha çok şey yaptı' diye bir sözü var. Bunun filmlerde de yaşandığını görmediğimizin altını çiziyor. Bunun diğer yaratıcı ifade biçimlerinde gerçekleştiğini görmüyoruz. Ama hip-hop'ta yaşanıyor.

Rapçi Drakeo The Ruler'ın 2016'da cinayetle suçlandığı davada müzisyenin şarkı sözleri kanıt olarak kullanılmıştı. Gerçek adı Darrell Caldwell olan Drakeo nihayetinde aklanmıştı.

2019'da Tekashi 6ix9ine'ın şarkı sözleri çocuk kaçırmak ve soygunla suçlanan Nine Trey Bloods çetesinin yargılandığı davada kullanılmıştı.

New Jersey Eyalet Yüksek Mahkemesi, 2014'te rap sözlerinin sanığa karşı kullanılamayacağına hükmetmişti.