Rebecca Ferguson’dan Tom Cruise itirafı: 'Hastalığım sırasında onu arayıp helikopter istedim'

Görevimiz Tehlike (Mission: Impossible) serisinin yıldız ismi Rebecca Ferguson, serideki rol arkadaşı Tom Cruise ile olan yakın dostluğuna dair çarpıcı bir anısını paylaştı. Yeni gerilim filmi Mercy’nin tanıtımı için verdiği röportajda Ferguson, tatil yaptığı Maldivler’de yaşadığı sağlık krizinde Tom Cruise’un "kurtarıcı" rolünü üstlendiğini anlattı.

"TOM BİR HELİKOPTER AYARLAYABİLİR"

Tatil sırasında şiddetli bir mide ağrısı geçiren ve adada mahsur kalan Ferguson, yaşadığı paniği şu sözlerle aktardı:

"Çok kötü bir mide ağrısı çekiyordum ve ne yapacağımı bilmiyordum. Eşim Rory St. Clair Gainer, 'Tom bir helikopter ayarlayabilir' dedi. Ben de onu arayıp 'Helikopter çağırabilir miyim?' diye sordum. Oldukça komik bir durumdu."





Daha sonra yapılan kontrollerde ünlü oyuncunun yaşadığı rahatsızlığın ciddi bir mide iltihabı olduğu anlaşıldı.

SET ARKADAŞLIĞINDAN KURTARMA OPERASYONUNA

Görevimiz Tehlike serisinin üç filminde MI6 ajanı Ilsa Faust karakterine hayat veren Ferguson, Tom Cruise ile sette kurduğu güven ilişkisinin gerçek hayata da taşındığını gösterdi. Cruise’un profesyonel bir helikopter pilotu olduğu ve bu yeteneğini sadece filmlerde değil, günlük hayatında da aktif olarak kullandığı biliniyor.

Şu sıralar yeni projeleriyle gündemde olan Ferguson, bu olayı "bir aksiyon filmi senaryosunu andıran gerçek hayat tecrübesi" olarak nitelendirdi.