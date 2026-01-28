'Referans' isteniyordu... Günde sadece 10 müşteri kabul eden ve şifreyle girilen ünlü hamburgerci Zmash Burger'e inceleme!

Ticaret Bakanlığı, bir günde yalnızca 10 kişiyi kabul eden ve tanıdığı olmayanı almayan hamburgerci hakkında inceleme başlattı.

'HAMBURGER VAKASI'

Bakanlığın basın danışmanı Bekir Kaplan, Onedio'nun 10 gün önce söz konusu hamburgerci ile yaptığı paylaşımı alıntılayarak şunları kaydetti:

"Kamuoyuna yansıyan 'hamburger vakası' ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ekiplerimizce hızlı şekilde harekete geçilmiş; 6502 sayılı Kanun çerçevesinde satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama başlıklarında inceleme süreci başlatılmıştır. İşletmelerin keyfî biçimde satıştan kaçınması ya da müşteri seçmesi; adil ve eşit ticaret düzenine aykırıdır. Denetim sonuçlarına göre, gerekli idari süreç yürütülecektir."

6 KATLI YEMEYENE 8 KATLI VERİLMİYOR

Hamburgercide "8 katlı burger yemek için daha önce 6 katlı burger yemiş olmak" şeklinde yeni bir kural getirildiği belirtilmişti.

İstanbul'da bulunan hamburgercinin müşterilerini tanıdıklar aracılığıyla ve kapı şifresiyle kabul ettiği biliniyor.

Daha önce işletmeyi ziyaret eden sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarına göre, mekandaki fiyat politikası da oldukça yüksek seyrediyor. Tüketiciler, en düşük hamburger fiyatının 1.488 TL olduğunu, bir porsiyon patates kızartmasının ise 988 TL’den satışa sunulduğunu ifade ediyor.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, bu veriler ışığında işletmenin ticari faaliyetlerinin yasal çerçeveye uygunluğunu denetlemeye devam ediyor.