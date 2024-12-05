Regaip Kandili ne zaman? Üç aylar ne zaman başlayacak?

Regaip Kandili'nin ne zaman olacağı müslüman yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Regaip Kandili ne zaman? Üç Aylar ne zaman başlayacak?

Regaip Kandili ne zaman? Üç aylar ne zaman başlayacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2024 - 09:43

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 kandil takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu. Peki, Regaip Kandili ne zaman? Üç Aylar ne zaman başlayacak?

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu. Regaib Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek. 

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.


Etiketler: #Regaip Kandili #kandil #ne zaman #Diyanet İşleri Başkanlığı

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