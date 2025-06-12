Rekorlar kitabına girdi: 38 dakikada bitip tarihe geçen savaş

Savaş deyince çoğu kişinin aklına aylarca süren kuşatmalar, uzun yıllara yayılan mücadeleler gelir. Ancak tarih, bu algıyı tamamen altüst eden bir olaya tanıklık etti: 27 Ağustos 1896'da, İngiltere ile Zanzibar Sultanlığı arasında yaşanan savaş yalnızca 38 dakika sürdü. Evet, yanlış okumadınız! Yaklaşık bir ders süresi kadar kısa olan bu çatışma, Guinness Rekorlar Kitabı’na “dünyanın en kısa savaşı” olarak geçti. Peki bu savaş neden çıktı, nasıl bu kadar kısa sürdü ve sonunda ne oldu?

ZANZİBAR’DA TAHT KRİZİ

Zanzibar, 19. yüzyıl sonunda İngiltere’nin himayesinde olan bir sultanlıktı. 25 Ağustos 1896'da Sultan Hamad bin Thuwaini'nin ölümü üzerine, yerine gelen Halid bin Barghash, İngilizlerin onayını almadan tahta çıktı. Bu durum, İngiltere tarafından bir tehdit olarak algılandı.





ÜLTİMATOM VE 38 DAKİKALIK SAVAŞ

İngilizler, Halid’e tahtı bırakması için sadece birkaç saatlik bir süre verdi. Halid bu uyarıyı dikkate almayınca, 27 Ağustos sabahı İngiliz donanması Zanzibar limanına demir attı. Saat 09.02’de bombardıman başladı. Saat 09.40’ta ise çatışma sona erdi. Zanzibar Sarayı yerle bir edildi, Halid kaçtı ve İngilizler destekledikleri adayı tahta geçirdi.

KAYIPLAR VE SONUÇ

Savaşın bilançosu oldukça tek taraflıydı: Zanzibar tarafında yaklaşık 500 asker hayatını kaybetti. İngilizler ise yalnızca bir denizcisinin hafif yaralandığını bildirdi. 38 dakikada sultan değişti, düzen yeniden kuruldu. Bu savaş, İngiltere’nin denizaşırı hakimiyetinin simgesel bir örneği olarak da tarihe geçti.