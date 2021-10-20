Reyhan Karaca: “Babam aşı karşıtıymış. O yüzden de tifo ve dizanteriye yakalanmışım”
Bir YouTube kanalına konuk olan Reyhan Karaca, çocukluğunda babasının aşı karşıtı olmasından dolayı tifo dizanteriyle yakalandığını anlattı. 6 ay hastanede tedavi gördüğü söyleyen Karaca, "Tüm organlarım dağılmış. Dakikalarca da kalbim durmuş" dedi.
YouTube'ta yayınlanan 'Haber Bahane' programına konuk olan Reyhan Karaca, hislerinin çok kuvvetli olduğunu hatta teyze, baba ve kardeşinin öleceğini rüyasında gördüğünü söyledi ve bebekliğinde yaşadığı bir olayı anlattı.
“ASTRAL SEYAHAT YAPTIĞIMI ZANNEDİYORDUM”
Aile üyelerinin öleceğini rüyasında gördüğünü söyleyen şarkıcı, "Hislerini güçlü oluşuyla ne zaman yüzleştin?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:
"Çocukluğumda. Annem beni öğle uykusuna yatırırdı. Uyuyana kadar lambadan sarkan rengarenk üzüm salkımlarını görürdüm ve öyle uyurdum. Belli ki bir enerji görüyorum. 13-14 yaşlarında her gece astral seyahat yaptığımı zannediyordum. George Michael'la şarkılar dinlerdim. Teyzemin ve babamın öleceğini gördüm. Bazı yakın arkadaşlarımın da başına gelecek kötü olayları görüyorum. 1999 yılına UFO'ların patlayacağını da görmüştüm. İkiz kuleleri de 1 gün önce rüyamda görmüştüm".
“ÖLMÜŞÜM DE BENİ DİRİLTMİŞLER”
Ünlü şarkıcı, "Hislerinin güçlü olması ya da haberci rüyaları görüyor olmak sana tebliğ mi edildi? Nasıl bir şey yaşadın?" sorusu üzerine ise "1,5 yaşındayken Tifo dizanteriye yakalandığım için ölümden dönmüşüm. Ölmüşüm de beni diriltmişler. Belki o zaman meleklerle ya da başka bir şeyle temas kurmuş olabilirim. O dönemlerde dizanteri salgını varmış. Babamda aşı karşıtıymış. O yüzden de tifoya yakalanmışım ve 6 ay hastanede kalmışım. Her bana ölecek gözüyle bakıyormuş. İç organlarımın hepsi dağılmış. Doktorun bu geceyi çıkarırsa kurtulur dediği gece havale geçirmişim. Kalbim durmuş ve müdahalelerle kurtarmışlar. Acaba ruhum gitti de başka bir ruh mu geldi bilmiyorum yani" açıklamasını yaptı.
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