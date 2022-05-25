Reynmen'e 3 milyon 894 bin TL'lik icra takibi
Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş hakkında, pandemi nedeniyle iptal edilen konserleri için aldığı parayı geri ödemediği gerekçesiyle 3 milyon 894 bin 378 TL’lik icra takibi başlatıldı.
Konser karşılığı para alan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı 'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş, pandemi nedeniyle konserler iptal edilince sahneye çıkamadı. Paranın iadesini isteyen organizasyon şirketi, ücreti geri alamayınca icra takibi başlattı.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Riba Events adlı organizasyon şirketinin sahibi Rıza Cerit, 23 Eylül 2019’da 500 bin Euro karşılığı 10 konserlik turne anlaşması yaptığı Reymen’e dava açmıştı.
Cerit, Reynmen’e 200 bin Euro ödeme yapıldığını ancak pandemi nedeniyle konserler gerçekleşmeyince parayı geri istedikleri halde alamadıklarını açıkladı.
'EN YÜKSEK FAİZLE' ÖDEYECEK
Davayla ilgili iddialara göre mahkeme yargılama masraflarının ve 200 bin Euro'nun yıllık dövize uygulanan en yüksek faiziyle Rıza Cerit’e ödenmesine karar verdi. Cerit, avukatı Eda Salman aracılığıyla 3 milyon 894 bin 378 TL’lik icra takibi başlattı.
SÜRE VERİLDİ
Reynmen tebligat eline ulaştıktan 7 gün içerişinde ödeme yapmak zorunda. Ödeme yapılmadığı sürece tutarının miktarı da artacak.
Video Haberler
- Trabzon'da dev akvaryumun tabelası
- İşçilerin ihbarda bulunduğu bahçe söndürüldü
- Çakmakla oynayan çocuk ,evi yaktı
- Ataşehir'de 2. kattan atlayıp dehşet saçtı
- Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtuldu
- Bakan Kurum'dan kira düzenlemesi açıklaması
- Erdoğan'a 'Abdülhamid Han' yanıtı
- 'İçi boş tweet önerecek hale geldiler'
- Maymun çiçeği virüsü açıklaması: Türkiye'de görüldü mü?
- CHP'den 'Özel sektör değil devlet üretmeli' tepkisi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker de devreye girdi
- Teksas'ta katliam: 21 ölü!
- 'Para gönderttiğin paravanın başında ailenden kim var?'
- AKP'li isimler A Haber'de yanıt verme sırasına girdi
- Atatürk bir kez daha haklı çıktı
- Nedir bu TURKEN Foundation?
- Külünk'ten tehdit paylaşımları!
- 'Sabun gibisin' demişti! Dündar yorumladı
- Atatürk Havalimanı’nda işler karıştı
- Ünlü bankadan korkutan dolar/TL tahmini