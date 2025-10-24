Reytingleri yükselmişti: Kral Kaybederse'ye Doktor Gülser ve asistanı Tuna geliyor!

Başrollerini Halil Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz’ün paylaştığı “Kral Kaybederse” dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümünde 10 yıllık zaman atlaması yapılarak hikaye ilerletilmişti.

Hikâyeye Doktor Gülser ve asistanı Tuna katılacak.

HİKAYEYE 2 YENİ İSİM EKLENİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği dizide Gülser için Şebnem Hassanisoughi ile anlaşıldı.

Doktor Gülser’in asistanı Tuna’ya ise en son Mardin’de çekilen bir sinema filmiyle seyirci karşısına çıkan başarılı oyuncu Aslı Samat hayat verecek.

REYTİNGLERİ YÜKSELMİŞTİ

Dizinin reytingleri son 2 haftadır yükselişe geçmişti.

Özellikle Türkiye-Gürcistan maçının olduğu hafta tüm diziler düşüşe geçerken; Kral Kaybederse reytingini artıran tek dizi olmuştu.