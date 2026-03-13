Rihanna'nın parfümleri raflardan çekildi: 'Kadın üreme sistemlerine zarar veriyor' iddiası

Ünlü şarkıcı Rihanna’nın kendi markasına ait olan iki parfümü, toksik kimyasal içerebileceği endişesi nedeniyle İngiltere’de raflardan çekildi. Yetkililer, ürünlerde kadınların üreme sistemine ve doğmamış bebeklere zarar verebilecek maddeler bulunabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere’de faaliyet gösteren perakende zinciri Savers, geri çağırma kararının Rihanna’nın 15 ml’lik parfüm serisindeki iki ürün için geçerli olduğunu açıkladı. Söz konusu ürünlerde, "Lyral" ve "Lilial" olarak da bilinen kimyasalların bulunabileceği belirtildi.

Bu maddeler, üreme sistemine zarar verme ve doğmamış bebekleri olumsuz etkileme riski nedeniyle Aralık 2022’den bu yana İngiltere ve Avrupa Birliği’nde kozmetik ürünlerde yasaklı bulunuyor.

"ÜCRETLERİNİZİ GERİ ALIN" ÇAĞRISI

Şirket, geri çağırma kapsamında yalnızca belirli barkodlara sahip ürünlerin etkilendiğini vurguladı. Tüketicilere, söz konusu parfümleri kullanmamaları ve en yakın Savers mağazasına iade ederek ücretlerini geri almaları çağrısı yapıldı.

Hangi ürünün geri çağırma kapsamında olduğundan emin olmayan müşterilerin Savers mağaza çalışanlarından bilgi alabileceği bildirildi. Perakende zinciri, müşterilerinden yaşanan aksaklık nedeniyle özür diledi.

Parfümleri Rihanna ile iş birliği içinde üreten Legacy Fragrances ile sanatçının temsilcilerinden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.