Riyad’da Katy Perry kasırgası: 30 dakikada servet kazandı!

17 Ocak 2026 tarihinde Riyad’daki ANB Arena’da gerçekleşen görkemli törenin açılışını yapan 41 yaşındaki Katy Perry, performansıyla izleyenleri büyüledi. Yaklaşık 30 dakika süren sahne şovu karşılığında Perry’nin 10 milyon dolar ücret aldığı iddia edildi. Bu rakam, sanatçının sahnede kaldığı her dakika için yaklaşık 300 bin dolar kazandığı anlamına geliyor.

"Roar", "Dark Horse" ve "Firework" gibi dünya listelerini altüst eden hit şarkılarını seslendiren Perry, sahne şovuyla da fark yarattı. Yüksek enerjili performansa çok sayıda dansçının yanı sıra; dev drone gösterileri, havai fişekler ve sahnede yürütülen animasyonlu bir kaplan figürü eşlik etti. Ünlü yıldız, gecede ayrıca "En İyi Arap Kadın Müzisyen" ödülünü takdim ederek törene renk kattı.

SUUDİ ARABİSTAN TURNESİ YOLDA MI?

İlk kez katıldığı bu organizasyondan büyük bir memnuniyetle ayrılan Katy Perry’nin, Suudi Arabistan’daki hayran kitlesinden etkilendiği öğrenildi. Sanatçının, ilerleyen dönemde ülkede tam kapsamlı bir turne gerçekleştirmek için yetkililerle görüşebileceği ve yeniden Riyad’a dönebileceği ifade ediliyor.