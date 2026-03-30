Ünlü şarkıcı Rober Hatemo, Esra Ceyhan'ın YouTube'da yayınladığı Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye programına konuk oldu. Hatemo, yaptığı sıra dışı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü ismin, “2012’de öldüğümü düşünüyorum” sözleri kısa sürede gündem oldu. Peki, Peki, Rober Hatemo kimdir? Şarkıcı Rober Hatemo kaç yaşında, nereli?

ROBER HATEMO KİMDİR?

Rober Hatemo, 25 Aralık 1974 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. Bir erkek kardeşi olan Hatemo, "Esmer" adlı ilk albümünü 1997 yılında yayınladı. "Sen Farklısın" adlı ikinci albümünü 1998 yılında, "Azılı Bela" adlı üçüncü albümünü ise 2001 yılının Şubat ayında yayınladıktan sonra müziğe iki yıl ara verdi. 2003 yılının Mart ayında "Aşksız Prens" isimli dördüncü stüdyo albümünü piyasaya sürdü. En çok ses getiren albümü "Sihirli Değnek" adlı beşinci albümünü 2006'da yayınladı ve bu albümden üç şarkıya video klip çekti. Özellikle orijinali bir Yunan bestesi olan "Senden Çok Var" ile bir Arap şarkısından uyarlanan "Beyaz Ve Sen" radyolarda en çok çalınan parçalardan biri oldu. Rober Hatemo, 2014 senesinde çıkardığı Pabucumun Dünyası albümünde Yıldız Tilbe şarkılarına yer vermiş ve albümü çok satanlar arasına girmiştir.

ROBER HATEMO ALBÜMLERİ

Esmer - 1997

Sen Farklısın - 1998

Azılı Bela - 2001

Aşksız Prens - 2003

Sihirli Değnek - 2006

Pabucumun Dünyası - 2014

EP'leri

Mahrum - 2010

Single'ları

"Dikkat" - 2015

"Giden Candan Gidiyor" - 2017

"Canına Okuyacağım" - 2018