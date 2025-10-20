Robert De Niro'dan 'No Kings' protestolarına devam çağrısı

Hollywood’un ünlü oyuncusu Robert De Niro, ABD Başkanı Donald Trump’a karşı protestolara devam edilmesi çağrısında bulundu. Trump karşıtı duruşuyla bilinen De Niro, MSNBC’ye yaptığı açıklamada, siyasetçilerin halkın öfkesinden korkmasını sağlamanın önemine dikkat çekti.

De Niro, “Bırakamayız. Ona müsamaha gösteremeyiz. Beyaz Saray’dan ayrılmak istemiyor. Onun hakkında düşündüğünüz her ‘şunu yapacak, bunu yapacak’ sadece kendinizi kandırmanız olur” ifadelerini kullandı. Oyuncu, Cumhuriyetçilerin Trump ile yüzleşmek yerine katlanmayı tercih ettiğini belirterek, halka “Onu geri püskürtün ve susturun” çağrısı yaptı.

18 Ekim’de ABD genelinde düzenlenen ‘No Kings’ protestolarına yaklaşık 7 milyon kişinin katıldığı belirtiliyor. Göçmen politikaları ve ICE’in göçmenlere yönelik baskısı protestoların ana gündem maddelerinden biri olurken, büyük şehirlerdeki ulusal muhafız varlığı ve kesintiler protestocuların motivasyonunu artırdı.

De Niro, 9 Ekim’de siyasi aktivist grup Indivisible’ın TikTok hesabında yayınlanan videoda da protestolara katılmaları için Amerikalıları teşvik etmişti. Tarihsel referanslarla konuşan Oscar’lı oyuncu, “250 yıl önce Amerikan halkı Kral III. George’a karşı ayağa kalktı. Şimdi bir kral adayı var: Kral Birinci Donald. Bu sefer tekrar ayağa kalkıyoruz ve şiddet içermeyen şekilde sesimizi yükseltiyoruz” dedi.