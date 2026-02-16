Sinema dünyasının önemli yapımlarından "Baba" (The Godfather) filminin unutulmaz oyuncusu Robert Duvall, 95 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Robert Duvall kimdir? Robert Duvall neden öldü? Robert Duvall hangi yapımlarda rol aldı?

ROBERT DUVALL KİMDİR?

Robert Selden Duvall, 5 Ocak 1931 yılında ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrinde doğdu. Annesi amatör bir oyuncuydu. Oyunculuk eğitimini New York'ta Neighborhood Playhouse Tiyatro Okulunda aldı.

ROBERT DUVALL'IN HAYATI VE KARİYERİ

Duvall, oyunculuk kariyeri için mücadele ederken Manhattan Posta Ofisinde müdür olarak işe girdi ama 6 ay sonra bu işinden ayrıldı. Babası William Howard Duvall, Amerikan donanmasında amiraldi. Ailesi tutucu bir metodist idi, kendi de sıkı İncil takipçisidir. Kendisi bir süre Amerika'nın en büyük aktörü olarak görülmüştür.

Beyaz perdede ilk deneyimi, To Kill a Mockingbird (1962) filmi ile oldu ama onu büyük kitlelere tanıtan filmi bundan tam on yıl sonra Tom Hagen karakterini canlandırdığı Baba (The Godfather) oldu. Bu film ile ilk kez 'en iyi yardımcı erkek oyuncu' kategorisinde Oscara aday oldu. Aynı filmin devamı olan Baba 2 (The Godfather Part Two) filminde de yine aynı karakteri canlandırdı. Akademi Ödüllerine toplam 6 kez aday olan Duvall, bu ödüle Tender Mercies (1984) filmi ile 'en iyi erkek oyuncu' dalında Oscar alarak erişti.

ROBERT DUVALL NEDEN ÖLDÜ?

Duvall, 15 Şubat 2026'da Virginia, Middleburg'daki çiftliğinde 95 yaşında hayatını kaybetti.