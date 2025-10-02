Çevrimiçi oyun ve oyun geliştirme platformu olan Roblox'a 7 Ağustos'tan itibaren erişim sağlanamıyor. Peki, Roblox açılacak mı? Roblox ne zaman açılacak?

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

BTK ve ilgili mercilerden yapılan resmi bir "Roblox ne zaman açılacak?" açıklaması bulunmamaktadır. Ancak, platformun yetkilileri ile Türk yetkililer arasında süren görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde, Roblox’un kısa bir süre içinde yeniden erişime açılabileceği tahmin edilmektedir.

ROBLOX NEDEN YASAKLANDI?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinde yayımlanan bilgiye göre yasak Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 7 Ağustos 2024 tarihli kararıyla yürürlüğe girdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararın "çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" sebebiyle alındığını söyledi.