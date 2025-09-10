Türkiye’de 7 Ağustos 2024’ten bu yana erişim engeliyle karşı karşıya olan popüler oyun platformu Roblox'un ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki, Roblox ne zaman açılacak? Roblox Türkiye'de erişime açılacak mı?

ROBLOX TÜRKİYE'DE AÇILACAK MI?

Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla, “çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırdığı” gerekçesiyle Türkiye’de erişime kapatıldı. Bu karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanırken, platformun kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklerinin yeterince denetlenmediği eleştirileri etkili oldu. Roblox, 2 Eylül 2024’te karara itiraz ederek temyiz dilekçesi sundu ve Türk makamlarıyla iş birliği yaptığını açıkladı. Şirket, “Türkiye’deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı duyuyoruz, kullanıcı güvenliğini ön planda tutuyoruz” diyerek erişim engelinin kaldırılması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli açıklamalarda Roblox’un erişim engelinin kaldırılmasının mümkün olduğunu, ancak platformun uygunsuz içerikleri kaldırması ve Türk makamlarıyla iş birliği yapması gerektiğini ifade etti.