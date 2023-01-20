Rock müziğin efsanesi David Crosby yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 10:09

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 10:09

Byrds ve Crosby, Stills and Nash gibi grupların kurucuları arasında yer alan ünlü rock şarkıcısı David Crosby, 81 yaşında yaşamını kaybetti.

NTV'de yer alan habere göre Crosby'nin ölüm haberi temsilcisi tarafından doğrulandı.

Müzisyenin eşi Jan Dance, Crosby'nin ölümüyle ilgili "Artık yanımızda olmasa da onun insancıllığı ve kibar ruhu bize ilham vermeye devam edecek. Onun mirası, efsanevi müziğiyle yaşamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

14 Ağustos 1941'de Oscar ödüllü Hollywood görüntü yönetmeni Floyd Crosby'nin oğlu olarak Kaliforniya'da dünyaya gelen Crosby, 1964 yılında 'The Byrds'a katılmıştı.



