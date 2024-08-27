Rock müziğinin efsanesi 'Oasis' 15 yıl sonra geri döndü

Yayınlanma: 27.08.2024 - 15:26

Güncelleme: 27.08.2024 - 16:26

2009 yılında yollarını ayıran efsanevi rock grubu Oasis, 15 yıl aradan sonra yeniden bir araya geliyor. Grup üyeleri Noel ve Liam Gallagher'ın Paris'teki Rock en Seine Festivali'nde sahne arkasında yaşadıkları tartışma sonrası dağılmıştı.

Uzun süren çekişmenin ardından, Gallagher kardeşler 2025 yazında 14 konserlik bir turneye çıkacaklarını duyurdu. Turnenin dört konseri Londra’daki Wembley Stadyumu’nda, dört konseri ise Manchester’daki Heaton Park’ta gerçekleşecek. Ayrıca grup, Cardiff, Edinburgh ve Dublin’de de sahne alacak. Konser biletleri 31 Ağustos’ta satışa sunulacak.

Turne duyurusu Gallagher kardeşler tarafından, "Silahlar sustu. Yıldızlar hizalandı. Büyük bekleyiş sona erdi. Gelin görün. Televizyonda yayınlanmayacak" sözleriyle yapıldı.

Oasis'in Avrupa dışında da turneye çıkması planlanıyor. 1991 yılında Manchester’da kurulan grup, 1994’te yayımladıkları ilk albümleri Definitely Maybe ile dünya çapında ün kazandı.