Rock yıldızı David Coverdale kariyerine veda ettiğini duyurdu

Ünlü rock grubu Whitesnake’in solisti David Coverdale, 13 Kasım’da grubun resmi sosyal medya hesabından yayımlanan video mesajında, bundan sonra sahnede olmayacağını belirtti.

Mesajında "Artık benim için günü bitirme zamanı" ifadelerini kullanan rock efsanesi, son yıllarda sağlık sorunları yaşamış ve 2022’de Kuzey Amerika turnesinden çekilmek zorunda kalmıştı.

1970’lerde Deep Purple’ın vokalisti olarak tanınan ve 1978’den itibaren Whitesnake’i yöneten Coverdale'in hit şarkıları arasında “Here I Go Again”, “Is This Love” ve “Fool For Your Loving” gibi parçalar yer alıyor.

"Müzik dünyasında bir dönemin kapandığı" yorumlarına neden olan bu karar, hayranlarında üzüntü yarattı.