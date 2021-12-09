RTÜK, Hakan Ural'ın sözlerinin ardından harekete geçti

09 Aralık 2021 Perşembe, 15:48

Hakan Ural, 'Neler Oluyor Hayatta' programında sağlık çalışanları hakkında kullandığı ifadelerle tepki çekmişti.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Hakan Ural'ın programdaki ifadelerine ilişkin RTÜK'ten inceleme istedi.

Taşcı, programın ilk Üst Kurulda görüşülmesi için RTÜK Başkanlığına dilekçe verdi.

Taşçı verdiği dilekçede, "Sağlık çalışanları başta olmak üzere toplumda da büyük infiale neden olan bu yayın ile söz konusu medya hizmet sağlayıcının yayın etik ilkelerini hiçe saydığı, şiddele zemin hazırladığı ve bu ihlale ortak olduğu açıktır. Televizyon ekranlarından sağlık emekçilerine dönük şiddet çağrısı yok sayılamaz, görmezden gelinemez" ifadelerini kullandı.

İlhan Taşçı'nın RTÜK'e verdiği o dilekçe;

NE OLMUŞTU?

Hakan Ural,'Neler Oluyor Hayatta' programında, program partneri sunucu Nur Tuğba Algül’ün çocuğu üzerinden bir örnekte bulunarak, grev yapan sağlık çalışanları için "İki dakika delikanlı olalım. Sen olsaydın gözünü çıkarırsın" demesinin ardından, Nur Tuğba Algül de "Yapardım" yanıtını verdi. Ural, bu ifadelerin devamında, "Doktor da duvara yaslanmış. 'Oğlum ölüyor' diyorsun, 'Ben eylemdeyim' diyor" diye konuşmuştu.

"Grev de olsa acil servis asla kapanmaz" diyen sağlıkçılar, Ural'ın sözlerinden dolayı "ÖzürDileHakanUral" etiketi açarak tepkilerini dile getirmişti.



