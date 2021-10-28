RTÜK'ten 'El Kızı' dizisine ceza
FOX TV ekranlarında ilk bölümü ile seyircisiyle buluşan El Kızı dizisine RTÜK’ten ceza geldi.
Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in, yönetmenliğini ise Feride Kaytan’ın üstlendiği El Kızı dizisi, 23 Ekim Cumartesi akşamı 1. bölümüyle Fox TV'de seyirci karşısına çıktı.
Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz'ın başrollerde oynadığı 'El Kızı' dizisinin ilk bölümündeki şiddet sahneleri dikkat çekti.
Elkızı dizisine Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle ceza verildi.
Yapılan açıklamada Üst Kurul’un dizinin bazı sahnelerini incelediği, dizide evcil bir köpeğin silahla öldürülmesi ve çok sayıda kadına şiddet görüntülerinin yer alması nedeniyle, yapılan oylama sonucu yayıncı kuruluş FOX TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verildiği belirtildi.
EL KIZI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Bir öğretmen kızı olan Ezo annesinin erken vefatı nedeniyle zalim bir baba ve sert bir babaanne elinde yetişmiştir. Sevgisiz ve itilip kakılarak büyüyen Ezo’nun hikayesinin anlatıldığı dizide genç kadının büyüyüp güçlü bir hale gelişi ve bu süreç içerisinde yaşadığı zorluklar konu edilmektedir.
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