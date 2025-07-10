Ünlü şarkıcı ve oyuncu Rüçhan Çamay, 94 yaşında hayatını kaybetti. Kızı Melike Demirağ, duygusal bir paylaşımla acı haberi duyurdu. Peki, Rüçhan Çamay kimdir? Ünlü şarkıcı Rüçhan Çamay neden öldü? Rüçhan Çamay kaç yaşında, nereli?

RÜÇHAN ÇAMAY KİMDİR?

Rüçhan Çamay, 30 Mayıs 1931 tarihinde İstanbul’da doğdu. Annesi Mebrure Hanım ve babası Asım Bey’in evliliği, Rüçhan Çamay henüz bir yaşındayken sona erdi. Çocukluğunu İstanbul’da geçirdikten sonra, annesi Türkiye’nin ilk kadın spikerlerinden biri olarak görev yaptığı Ankara Radyosu’nda çalıştığı için Ankara’da büyüdü.

Müzik yeteneği, müzik öğretmeni Celal İnce tarafından fark edilen Çamay, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın Piyano ve Şan Bölümleri’nde eğitim aldı. 12 yaşında konservatuvar öğrencisiyken Ankara Radyosu Çocuk Kulübü’ndeki Nedim Otyam yönetimindeki koroda yer aldı. Öğrencilik yıllarında caz müziğe ilgi duyan sanatçı, Ankara Radyosu’nda caz şarkıları seslendirdi.

SİNEMA FİLMLERİ

Yuvamı Yıkamazsın (1947)

İstanbul Geceleri (1950)

Zorla Evlendik (1962)

Aşk ve Kin (1964)