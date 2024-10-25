Ruh sağlığınızı kötü etkiliyor: Sevgiliniz sizi manipüle ediyor olabilir

Yayınlanma: 25.10.2024 - 23:16

Güncelleme: 25.10.2024 - 23:16

Uzmanlar, pasif agresif davranışlar sergilemenin ve sürekli suçlayıcı tavırlar içerisinde olmanın duygusal manipülasyonun en büyük belirtileri arasında olduğunu savunuyor. İşte, partnerinizin sizi manipüle ettiğini gösteren 7 işaret...

PASIF AGRESİF DAVRANIŞLAR

Partnerinizin sürekli suçlayıcı, alaycı ve kaçamak davrandığını farklı şekilde, bu manipülasyonun işaretidir.

GASLIGHTING (PSIKOLOJIK BASKI)

Gaslighting, kişinin algısını çarpıtarak kendini yanlış hissetmesini sağlar; “Çok hassassın” gibi ifadeleri yaygındır.

SORUMLULUK ALMAKTAN KAÇINMA

Manipülatif kişiler, kendi hatalarını gizlemek için suçu karşısındaki kişilere yüklüyor olabilir.

TEHDİT VE KONTROL ARZUSU

Partnerinizin tehdit yoluyla kontrol altına alma çalışması, ciddi bir değişiklik manüpile etkisidir.

SESSİZLİK VE UZAKLAŞMA

Duygusal manipülasyonun bir diğer işareti de partnerinizin sizden sessizce uzaklaşmasıdır. Eğer onun istemediği şekilde davranıyorsanız sizi sessizlikleriyle cezalandıracaklardır.

SOSYAL ÇEVREYE MÜDAHALE

Sizi kontrol etmek isteyen bir kişi, arkadaşlarınız ve ailenizle olan iletişiminizi kesmeye çalışabilir. Yada tam tersi şekilde kendi çıkarları için ailenizin ve arkadaşlarınızın desteğini almak isteyebilir...

SÜREKLİ ÖZÜR BEKLENTİSİ

Kendinizi sık sık suçlu hissettirip özür dilemenizi sağlıyorsa, manipülatif davranışlar görülebilir.