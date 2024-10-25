Ruh sağlığınızı kötü etkiliyor: Sevgiliniz sizi manipüle ediyor olabilir

İkili ilişkilerde manipülasyona uğrayan kişiler, kendilerini sürekli olarak endişeli, bitkin ve şüpheci hissedebilirler. Özellikle romantik ilişkilerde maruz kalınan manipülasyon, kişinin öz saygısını kaybetmesine neden olabilir. İşte, Partnerinizin sizi manipüle ettiğini gösteren 7 işaret...

Ruh sağlığınızı kötü etkiliyor: Sevgiliniz sizi manipüle ediyor olabilir
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2024 - 23:16

Uzmanlar, pasif agresif davranışlar sergilemenin ve sürekli suçlayıcı tavırlar içerisinde olmanın duygusal manipülasyonun en büyük belirtileri arasında olduğunu savunuyor. İşte, partnerinizin sizi manipüle ettiğini gösteren 7 işaret...

PASIF AGRESİF DAVRANIŞLAR

Partnerinizin sürekli suçlayıcı, alaycı ve kaçamak davrandığını farklı şekilde, bu manipülasyonun işaretidir.

GASLIGHTING (PSIKOLOJIK BASKI)

Gaslighting, kişinin algısını çarpıtarak kendini yanlış hissetmesini sağlar; “Çok hassassın” gibi ifadeleri yaygındır.

SORUMLULUK ALMAKTAN KAÇINMA

Manipülatif kişiler, kendi hatalarını gizlemek için suçu karşısındaki kişilere yüklüyor olabilir.

TEHDİT VE KONTROL ARZUSU

Partnerinizin tehdit yoluyla kontrol altına alma çalışması, ciddi bir değişiklik manüpile etkisidir.

SESSİZLİK VE UZAKLAŞMA

Duygusal manipülasyonun bir diğer işareti de partnerinizin sizden sessizce uzaklaşmasıdır. Eğer onun istemediği şekilde davranıyorsanız sizi sessizlikleriyle cezalandıracaklardır.

SOSYAL ÇEVREYE MÜDAHALE

Sizi kontrol etmek isteyen bir kişi, arkadaşlarınız ve ailenizle olan iletişiminizi kesmeye çalışabilir. Yada tam tersi şekilde kendi çıkarları için ailenizin ve arkadaşlarınızın desteğini almak isteyebilir...

SÜREKLİ ÖZÜR BEKLENTİSİ

Kendinizi sık sık suçlu hissettirip özür dilemenizi sağlıyorsa, manipülatif davranışlar görülebilir.


Etiketler: #toksik ilişki #ilişki #manipülasyon

İlgili Haberler

Bir ilişkiyi canlı tutmanın 5 yolu

Bir ilişkiyi canlı tutmanın 5 yolu
İlişkinizin uzun yıllar devam edeceğini gösteren 5 işaret

İlişkinizin uzun yıllar devam edeceğini gösteren 5 işaret
Fark etmediğiniz bazı belirtiler ayrılık sinyalleri veriyor olabilir: İlişkiniz kusursuz görünse de bitmesi gerektiğini gösteren 8 gizli işaret

Fark etmediğiniz bazı belirtiler ayrılık sinyalleri veriyor olabilir: İlişkiniz kusursuz görünse de bitmesi gerektiğini gösteren 8 gizli işaret
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler