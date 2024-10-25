Ruh sağlığınızı kötü etkiliyor: Sevgiliniz sizi manipüle ediyor olabilir
İkili ilişkilerde manipülasyona uğrayan kişiler, kendilerini sürekli olarak endişeli, bitkin ve şüpheci hissedebilirler. Özellikle romantik ilişkilerde maruz kalınan manipülasyon, kişinin öz saygısını kaybetmesine neden olabilir. İşte, Partnerinizin sizi manipüle ettiğini gösteren 7 işaret...
Uzmanlar, pasif agresif davranışlar sergilemenin ve sürekli suçlayıcı tavırlar içerisinde olmanın duygusal manipülasyonun en büyük belirtileri arasında olduğunu savunuyor. İşte, partnerinizin sizi manipüle ettiğini gösteren 7 işaret...
PASIF AGRESİF DAVRANIŞLAR
Partnerinizin sürekli suçlayıcı, alaycı ve kaçamak davrandığını farklı şekilde, bu manipülasyonun işaretidir.
GASLIGHTING (PSIKOLOJIK BASKI)
Gaslighting, kişinin algısını çarpıtarak kendini yanlış hissetmesini sağlar; “Çok hassassın” gibi ifadeleri yaygındır.
SORUMLULUK ALMAKTAN KAÇINMA
Manipülatif kişiler, kendi hatalarını gizlemek için suçu karşısındaki kişilere yüklüyor olabilir.
TEHDİT VE KONTROL ARZUSU
Partnerinizin tehdit yoluyla kontrol altına alma çalışması, ciddi bir değişiklik manüpile etkisidir.
SESSİZLİK VE UZAKLAŞMA
Duygusal manipülasyonun bir diğer işareti de partnerinizin sizden sessizce uzaklaşmasıdır. Eğer onun istemediği şekilde davranıyorsanız sizi sessizlikleriyle cezalandıracaklardır.
SOSYAL ÇEVREYE MÜDAHALE
Sizi kontrol etmek isteyen bir kişi, arkadaşlarınız ve ailenizle olan iletişiminizi kesmeye çalışabilir. Yada tam tersi şekilde kendi çıkarları için ailenizin ve arkadaşlarınızın desteğini almak isteyebilir...
SÜREKLİ ÖZÜR BEKLENTİSİ
Kendinizi sık sık suçlu hissettirip özür dilemenizi sağlıyorsa, manipülatif davranışlar görülebilir.
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