Rutininizde yaptığınız küçük bir hata tüm etkiyi sıfırlıyor olabilir: Cilt bakım ürünleri hangi sırayla uygulanmalı?

Cilt bakım dünyası, tıpkı bir orkestranın düzeni gibi uyum gerektiriyor. Yanlış adımda başlanan bir rutin, üründen beklenen tüm faydayı gölgeleyebilir. Tonikten seruma, nemlendiriciden güneş koruyucuya kadar her ürünün cilt üzerinde farklı bir görevi ve doğru bir uygulama sırası bulunuyor. Peki, cilt bakım ürünleri hangi sırayla uygulanmalı? İşte, adım adım etkili cilt bakım rehberi...
CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ HANGİ SIRAYLA UYGULANMALI?
1. Adım: Cildi temizleme
Cilt bakımının temel taşı her zaman temiz bir yüzdür.
- Günlük birikmiş yağ, kir ve makyajın arınması
- Sonraki ürünlerin cilde daha iyi nüfuz etmesi
Jel temizleyiciler yağlı/karma ciltlere, krem temizleyiciler kuru ciltlere daha uygundur.
2. Adım: Tonik uygulama
Tonik yalnızca cildi tazeleyen bir adım değil, aynı zamanda pH dengeleme ve gözenekleri hazırlama görevini üstlenir.
- Nemlendirici tonikler cildi yumuşatır
- Arındırıcı tonikler gözenek görünümünü azaltır
3. Adım: Serum kullanımı
Serumlar yoğun aktif içeriklerle dolu küçük hazinelerdir.
C vitamini: Aydınlık görünüm
Hyaluronik asit: Yoğun nem
Niacinamide: Dengeleyici etki
Cilt sorununuza uygun serumu seçmek rutinin verimini artırır.
4. Adım: Göz kremi
- Göz çevresi ince yapısı nedeniyle özenli bakım ister.
- Morluk ve şişlik görünümünü azaltmaya yardımcı olur
- Kırışıklık bakımını destekler
5. Adım: Nemlendirici
Nemlendirici, tüm adımları mühürleyen koruyucu bir kalkan gibidir.
- Cildi yumuşatır
- Su kaybını önler
- Bariyer onarımını destekler
Her cilt tipi için uygun formülasyonlar bulunur.
6. Adım: Gündüz rutini için güneş kremi (En az SPF 30)
Güneş kremi yalnızca yazın değil, yıl boyunca uygulanmalıdır.
- Erken yaşlanma belirtilerine karşı koruma
- Leke oluşumunu azaltma
- Cildin sağlığını sürdürme
Güneş koruyucu, cilt bakım rutininin son adımı olmalıdır.
7. Adım: Gece rutini için retinol veya bakım yağları (Opsiyonel)
- Gece cilt yenilenme zamanıdır.
- Retinol hücre yenilenmesini hızlandırır
- Bakım yağları cilde ışıltı sağlar
Bu adım gündüz değil, yalnızca gece rutininde uygulanmalıdır.