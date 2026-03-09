Cem Yılmaz hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre Yılmaz, Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport’nda bir kadınla el ele görüntülendi. Ünlü komedyenin yanındaki kişinin ise Erşan Kuneri dizisinde birlikte çalıştığı oyuncu Rüya Demirbulut olduğu öne sürüldü. Peki, Rüya Demirbulut kimdir? Cem Yılmaz'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Rüya Helin Demirbulut kaç yaşında, nereli?

RÜYA DEMİRBULUT KİMDİR?

Rüya Helin Demirbulut, 1995 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Güzel oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. 2015 yılında Lysistrara Düşleri isimli tiyatro oyununda sahne alan Demirbulut, 2019 yılında TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan Tek Yürek isimli dizide rol aldı.

RÜYA DEMİRBULUT'UN KARİYERİ

Rüya Demirbulut, tiyatro, dizi ve sinema alanında aktif olarak çalışmaktadır. Sahne kariyerine 2015 yılında Lysistrara Düşleri ile başlayan oyuncu, 2022'den bu yana Taxim oyununda sahne almaktadır.

Televizyondaki ilk deneyimini 2019'da Tek Yürek dizisi ile yaşayan Demirbulut, ardından Netflix dizisi Erşan Kuneri, TV dizisi Ego / Erkeğe Güven Olmaz (Elif, 2023) ve kısa film Crystal gibi projelerde rol aldı. Oyuncu, yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.