Rüzgar Erkoçlar’dan yaşamını yitiren Erol Köse’ye dikkat çeken sözler

Maslak'ta dün bulunduğu binanın 16'ncı katından düşen yapımcı Erol Köse olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Köse’nin hayatını kaybetmesinin ardından kimi isimler taziye mesajları paylaştı, kimileri ise geçmişte yaşananları hatırlatarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu isimlerden biri de, yıllar önce Köse ile yaşadığı polemikle gündeme gelen Rüzgar Erkoçlar oldu.

Yıllar önce cinsiyet geçiş sürecinin izinsiz şekilde gündeme taşınmasıyla hafızalara kazınan Rüzgar Erkoçlar dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü yapımcı Erol Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Emret Komutanım” dizisiyle tanınan Nil Erkoçlar’ın cinsiyet geçiş sürecine girdiğini öne sürmüştü.

Ardından attığı tweetlerde Erol Köse, şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu paylaşımlar kısa sürede büyüyerek birçok haber sitesine taşınmış, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Ancak o dönem henüz sürecini kamuoyuyla paylaşmayan Erkoçlar, çıkan haberlere karşı sessiz kalmayı tercih etmiş, konuya doğrudan girmek istememişti.

Yıllar sonra Erol Köse’nin ölümüyle birlikte bu eski polemik yeniden gündeme gelirken, Rüzgar Erkoçlar da dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"BEN 14 SENEDİR NE ÇEKTİM BE"

'Yakın çevrem arıyor, duydun mu diye... Karma unuttuğun anda gelir derler.. İnsanız o anlık nefsine yenilip oh dersiniz diye bazen kişinin kötü olduğunu göstermezmiş karşı tarafa.. Valla oh diyemedim çünkü ölüm bu en nihayetinde.. Çok zorlandım derken ama helal olsun benim hakkım dedim ama yine de yaradanla onun arasında.. Üç ay evden çıkamamış, ilk yorumum, dedim ben 14 senedir ne çektim be, yeri geldi çalışamadım bile iki prim yapacaklar diye..

Neyse dünya malı dünyada kalır ve giderken sizi uğurlarken insanlar onlara nasıl bir iz bıraktığınızla tanınırsınız..'