1970'li yıllarda çıkardığı şarkılarla adını duyuran Saadet Sun'dan acı haber geldi. Usta oyuncu Işıl Yücesoy, Saadet Sun'un vefat ettiğini duyurdu. Peki, Saadet Sun kimdir? Saadet Sun kaç yaşında, nereli? Saadet Sun neden öldü?

SAADET SUN KİMDİR?

1944 yılında doğan Saadet Sun 1965'lerde tiyatro, 1970'lerde ise sahne hayatına başladı. "Sevgilim", "Bilemiyorum" ve "Mükafat" gibi unutulmaz eserlere imza atan Sun, "Sıfıra Sıfır / Yeter Ki" adlı 45'lik plağı dikkatleri üzerine çekti.

SAADET SUN NEDEN ÖLDÜ?

Usta oyuncu Işıl Yücesoy, Saadet Sun'un vefat ettiğini duyurdu; Yücesoy şu ifadelere yer verdi;

'Ah be canım dostum, ah be canım arkadaşım… Nasıl yüreğimi yaktın da gittin bilemezsin. Nasıl iyi bir sanatçıyı, nasıl iyi bir insanı kaybettik. Canım Saadet Sun. Hiç unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun'

Sun'ın ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Bilindiği üzere ünlü sanatçı 1990 yılında sahne hayatına veda etmişti...