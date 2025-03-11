Yayınlanma: 11.03.2025 - 17:57

Güncelleme: 11.03.2025 - 17:57

Avrupa ülkelerinde yaz saati uygulaması kapsamında genellikle saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır. Uygulama ilk defa Yeni Zelandalı bir böcekbilimci olan George Vernon Hudson tarafından 1895 yılında önerildi. Peki, Saatler ileri alınacak mı? 2025 Yaz saati uygulaması ne zaman başlayacak?

AVRUPA'DA YAZ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Avrupa’da gün ışığından daha fazla yararlanmak için her yıl yaz saati uygulamasına geçiliyor. Saatler, 30 Mart Cumartesi gününü 31 Mart Pazar gününe bağlayan gece 02.00’de bir saat ileri alınacak.

TÜRKİYE'DE YAZ SAATİ NE ZAMAN, SAATLERİ İLERİ ALINACAK MI?

Türkiye’de yaz saati uygulaması olmadığı için saatler ileri alınmayacak.

Yaz saati uygulaması Türkiye'de 2016 yılından beri kalıcı hale getirildi. Pek çok ülkede de enerji tasarrufu ve gün ışığından daha fazla yararlanmak gibi nedenlerle bu uygulamaya geçme kararı alındı. Bu nedenle Türkiye'de saatler artık ileri ya da geri alınmıyor.

YAZ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yaz saati uygulaması herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli olarak değiştirilmesidir.

Yaz saati uygulaması kapsamında genellikle saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır.

Uygulama ilk defa Yeni Zelandalı bir böcekbilimci olan George Vernon Hudson tarafından 1895 yılında önerildi. Bu tarihten sonra birçok ülke bu uygulamayı benimseyerek kullanmaya başladı. Bununla birlikte, yaz saati uygulamaları ülkeler arasında farklılık gösterebiliyor.