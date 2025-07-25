Saç dökülmesine karşı devrim yaratacak çözüm: Ne ilaç ne saç ekimi gerekiyor

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanı etkileyen saç dökülmesi için devrim niteliğinde bir keşif yapıldı. Stem Cell Research & Therapy dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, saç dökülmesinin temel nedeni hücre ölümü değil, kök hücrelerin “uykuya geçmesi”. Bilim insanları, bu durumu tersine çevirecek ve saçları yeniden çıkartabilecek invaziv olmayan terapiler geliştirmeyi hedefliyor.

SAÇ DÖKÜLMESİ GERİ DÖNDÜRÜLEBİLİR Mİ?

Araştırma, erkek ve kadın tipi kellik olarak bilinen androjenetik alopesi üzerinde yoğunlaştı. Bu durum, dünya genelinde en yaygın saç dökülmesi biçimi olarak biliniyor. Mevcut tedaviler arasında saç ekimi, hormon bazlı ilaçlar ve topikal solüsyonlar yer alsa da, yeni yaklaşım kök hücre terapisine odaklanıyor.

Bilim insanları, saç köklerinin ölmediğini, aksine sinyal bozuklukları nedeniyle işlevsiz hale gelip uykuda kaldığını belirledi.

SAÇ KÖKLERİ "UYKU MODU"NDA

Fareler üzerinde yapılan deneylerde, saç köklerinin büyümesini sağlayan moleküler sinyallerin bozulduğunda, bu köklerin yok olmak yerine uykuya geçtiği tespit edildi. Bu durum, saç üretiminin durmasına ancak kökün canlı kalmasına neden oluyor.

Araştırmacılar, bu sinyalleri eski haline getirerek saç köklerini “uyandırmanın” mümkün olabileceğini düşünüyor. Bu da, gelecekte saç dökülmesini tersine çevirebilecek ameliyatsız yöntemlerin geliştirilebileceği anlamına geliyor.