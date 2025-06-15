Oyuncu çift Sacha Baron Cohen ile Isla Fisher, 75 milyon dolarlık boşanma sürecini resmen noktaladı. Çift, boşanmanın sonuçlandığını ortak bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Peki, Sacha Baron Cohen kimdir, kaç yaşında, nereli? Sacha Baron Cohen filmleri...

SACHA BARON COHEN KİMDİR?

Sacha Noam Baron Cohen 1971 yılında Londra’da doğdu. Öğrenimini Cambridge Üniversitesi’nde Tarih dalında yaptı. Aktör ve komedyen olan Cohen, çeşitli karakterler yaratarak topluma karıştığı televizyon programları ve sinema filmleriyle ünlendi. Ali G. karakteriyle hip hop bir gazeteci olduğunu politikacılara ve tanınmış kişilere inandırarak söyleşiler yaptı. Bu insanların önyargılı hatta cahil olduklarını ortaya çıkardı. Daha sonra Kazak gazeteci Borat, Avusturyalı gay moda muhabiri Bruno karakterleriyle insanların içindeki ırkçılığı, homofobia’yı, antisemitizmi göz önüne serdi. 2001 yılında BAFTA ödülünü aldı. 2007’de Borat rolüyle Komedi dalında en iyi aktör seçilerek Altın Küre ödülüne hak kazandı.

2018’de “Who is America?” adlı televizyon serisine başladı. Yine çeşitli karakterlere bürünerek Amerikalı politikacılar ve üst düzey yöneticilerle görüşüp hiciv yoluyla gerçekleri gösterdi. Performansıyla Altın Küre ödülüne aday gösterildi.

SACHA BARON COHEN FİLMLERİ

2011 Hugo

2012 Diktatör

2016 Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden

2006 Borat

SACHA BARON COHEN'İN ÖZEL HAYATI

Sacha Baron Cohen ile Isla Fisher, 75 milyon dolarlık boşanma sürecini resmen noktaladı. Çift, boşanmanın sonuçlandığını ortak bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Açıklamada, “Boşanmamız artık sonuçlandı. Birlikte başardığımız her şeyle gurur duyuyoruz ve birbirimize olan büyük saygımızı sürdürerek arkadaş kalmaya ve harika çocuklarımıza ortak ebeveynlik yapmaya kararlıyız. Medyanın çocuklarımızın mahremiyetine saygı göstermeye devam etmesini istiyoruz” denildi.

Cohen ve Fisher çiftinin üç çocuğu bulunuyor: Olive (2007), Elula (2010) ve Montgomery (2015). Çift, çocukları için arkadaş kalarak birlikte ebeveynlik yapacaklarını vurguladı.