Sadakatsiz'de koronavirüs paniği: Yeni bölüm yayınlanmayacak
Yılbaşı tatilinin ardından geçtiğimiz hafta yeni bölümüyle ekrana gelen Sadakatsiz dizisinde koronavirüs paniği yaşanmaya başladı. Dizinin başrol oyuncularından Cansu Dere'nin ardından, Berkay Ateş'in de testi pozitif çıktı. Dizinin merakla beklenen yeni bölümü ise bu akşam yayınlanmayacak.
Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un
yer aldığı Sadakatsiz dizisi,iki haftalık yılbaşı tatilinin ardından geçtiğimiz
hafta yeni bölümüyle ekrana geldi. Ancak dizi bu hafta sağlık arası veriyor.
BUGÜN YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANMAYACAK
Cansu Dere'nin ardından başrol oyuncularından Berkay Ateş'in
de koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
Kanal D ve Medyapım yaptıkları yazılı açıklamada
"Değerli izleyicilerimiz; her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana
gelen dizimiz Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası
veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere" denildi.
BİR BAŞROL DAHA KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Dizinin Asya'sı Cansu Dere’nin geçen hafta yapılan koronavirüs
test sonucu pozitif çıkmıştı. Dere'nin pazar günü negatife döndüğü ortaya
çıktı.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, daha sonra sette yapılan testlerde teknik ekipten birkaç çalışan ve başrol oyuncusu Berkay Ateş'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
Ateş hastalığı evinde dinlenerek geçiriyor.
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