Cansu Dere koronavirüse yakalandı

19 Ocak 2022 Çarşamba, 09:52

Başrolünde Cansu Dere ile Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz dizisi verdiği aranın ardından çekimlerine yeniden başladı ancak bu sefer de başrol oyuncusu Cansu Dere'nin korona testi pozitif çıktı.

Tv100’de yer alan habere göre; Dere'nin sette yapılan rutin kontrolde test sonucu pozitif çıktı. Hemen karantinaya giren Cansu Dere’nin hastalığı hafif atlattığı öğrenildi.

Öte yandan Asya karakterini canlandıran Cansu Dere’nin sağlık durumu projenin yayın takvimini etkilemeyecek. Ünlü oyuncunun yer almadığı diğer sahnelerin çekimlerinin sürdüğü öğrenildi.Bir bölüm stoktan ilerleyen dizi ekibi, Dere negatife dönünce de onun yer aldığı sahneleri çekmeye başlayacak.