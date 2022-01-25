Bakanlık tarafından 'müstehcen' ilan edilen kitap, Netflix'te dizi oluyor
Daha önce, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "çocuklar için zararlı içeriklere sahip olduğu" gerekçesiyle muzır ve müstehcen ilan edilen İngiliz yazar Alice Oseman'ın 'Kalp Çarpıntısı' adlı kitabı, Netflix'te dizi oluyor. Uyarlamanın oyuncu kadrosu da açıklandı.
Türkiye'de çocuklar için zararlı içeriklere sahip olduğu
gerekçesiyle muzır ve müstehcen ilan edilen ve satışı kapalı zarflar içerisinde
‘küçüklere zararlıdır’ ibaresi ile yapılan Alice Oseman imzalı 'Kalp
Çarpıntısı' serisi Netflix'te diziye uyarlanıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Küçükleri Muzır
Neşriyattan Koruma Kurulu kararıyla; İngiliz yazar Alice Oseman'ın 'Kalp
Çarpıntısı' adlı kitabını "çocuklar için zararlı içeriklere sahip
olduğu" gerekçesiyle muzır ve müstehcen ilan etmişti. Karar, Resmi Gazete'de
yayımlanmıştı.
Kurul kararında "Kurulumuzca 'Kalp Çarpıntısı cilt-1;
cilt-2' isimli kitabın Re'sen incelenmesi neticesinde; kitapta yer alan bazı
yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak
nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı kanunun 3266
sayılı kanunla değişik 4'üncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy
birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.
NETFLIX’TE DİZİ OLACAK
Son olarak Türkiye’de satışı kapalı zarflar içerisinde
‘küçüklere zararlıdır’ ibaresi ile yapılan Alice Oseman imzalı 'Kalp
Çarpıntısı' serisi Netflix'te diziye uyarlanıyor. See-Saw Films’in yapımcısı
olduğu "Kalp Çarpıntısı", tamamı erkek öğrencilerden oluşan bir
okulda eşcinselliğini açık yaşayan Charlie ile rugby oyuncusu Nick'in birbirine
karşı hisler beslemeye başlamasıyla birlikte yaşananları alıyor.
Ranini TV'nin aktardığına göre, Netflix'te bu baharda ekrana
gelmeye hazırlanan İngiltere merkezli dizinin başrollerinde Joe Locke (Charlie)
ve Kit Connor (Nick) yer alacak. Kadroya ayrıca William Gao, Yasmin Finney,
Corinna Brown, Kizzy Edgell, Sebastian Croft, Cormac Hyde-Corrin, Rhea Norwood,
Tobie Donovan, Jenny Walser, Fisayo Akinade, Chetna Pandya ve Alan Turkington
da katıldı.
SON CİLT 2 ŞUBAT 2023'TE YAYIMLANACAK
Tumblr ve Tapas’ta yayınlanan bir webcomic serisi olan 'Kalp Çarpıntısı'nın şimdiye kadar 4 cildi yayımlandı. 5. ve son cilt ise 2 Şubat 2023'te raflarda olacak.
'KALP ÇARPINTISI' KİTABININ KONUSU NE?
Kitap, Charlie ve Nick adında iki gencin tanışmasını, dost olmasını ve daha sonra aralarında başlayan aşkı konu ediniyor.
Kitabın konusu şöyle anlatılıyor:
"Charlie ve Nick, aynı okula gitseler de daha önce hiç karşılaşmamışlardı… Bir gün aynı sırada oturmaya başlayıncaya kadar. Daha ilk hafta bitmeden ayrılmaz ikili olmuşlardı. Fakat Charlie, hiç şansı olmadığını bilmesine rağmen Nick’e çok fena tutulmuştu.
Nick Charlie’nin eşcinsel olduğunu biliyordu, Charlie ise Nick’in öyle olmadığından adı gibi emindi. Yine de bunun aralarına girmesine asla izin vermeyeceklerdi. Fakat Nick arkadaşları, ailesi ve en önemlisi de kendisi hakkında çok önemli şeyler keşfederken aşk hemen yanı başlarındaydı. Her ikisi de hislerini sorgulamaya başlarken, aşkın onlara bir sürprizi vardı."
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