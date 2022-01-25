Bakanlık tarafından 'müstehcen' ilan edilen kitap, Netflix'te dizi oluyor

25 Ocak 2022 Salı, 15:27

Türkiye'de çocuklar için zararlı içeriklere sahip olduğu gerekçesiyle muzır ve müstehcen ilan edilen ve satışı kapalı zarflar içerisinde ‘küçüklere zararlıdır’ ibaresi ile yapılan Alice Oseman imzalı 'Kalp Çarpıntısı' serisi Netflix'te diziye uyarlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararıyla; İngiliz yazar Alice Oseman'ın 'Kalp Çarpıntısı' adlı kitabını "çocuklar için zararlı içeriklere sahip olduğu" gerekçesiyle muzır ve müstehcen ilan etmişti. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Kurul kararında "Kurulumuzca 'Kalp Çarpıntısı cilt-1; cilt-2' isimli kitabın Re'sen incelenmesi neticesinde; kitapta yer alan bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı kanunun 3266 sayılı kanunla değişik 4'üncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

NETFLIX’TE DİZİ OLACAK

Son olarak Türkiye’de satışı kapalı zarflar içerisinde ‘küçüklere zararlıdır’ ibaresi ile yapılan Alice Oseman imzalı 'Kalp Çarpıntısı' serisi Netflix'te diziye uyarlanıyor. See-Saw Films’in yapımcısı olduğu "Kalp Çarpıntısı", tamamı erkek öğrencilerden oluşan bir okulda eşcinselliğini açık yaşayan Charlie ile rugby oyuncusu Nick'in birbirine karşı hisler beslemeye başlamasıyla birlikte yaşananları alıyor.

Ranini TV'nin aktardığına göre, Netflix'te bu baharda ekrana gelmeye hazırlanan İngiltere merkezli dizinin başrollerinde Joe Locke (Charlie) ve Kit Connor (Nick) yer alacak. Kadroya ayrıca William Gao, Yasmin Finney, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Sebastian Croft, Cormac Hyde-Corrin, Rhea Norwood, Tobie Donovan, Jenny Walser, Fisayo Akinade, Chetna Pandya ve Alan Turkington da katıldı.

SON CİLT 2 ŞUBAT 2023'TE YAYIMLANACAK

Tumblr ve Tapas’ta yayınlanan bir webcomic serisi olan 'Kalp Çarpıntısı'nın şimdiye kadar 4 cildi yayımlandı. 5. ve son cilt ise 2 Şubat 2023'te raflarda olacak.

'KALP ÇARPINTISI' KİTABININ KONUSU NE?

Kitap, Charlie ve Nick adında iki gencin tanışmasını, dost olmasını ve daha sonra aralarında başlayan aşkı konu ediniyor.

Kitabın konusu şöyle anlatılıyor:

"Charlie ve Nick, aynı okula gitseler de daha önce hiç karşılaşmamışlardı… Bir gün aynı sırada oturmaya başlayıncaya kadar. Daha ilk hafta bitmeden ayrılmaz ikili olmuşlardı. Fakat Charlie, hiç şansı olmadığını bilmesine rağmen Nick’e çok fena tutulmuştu.

Nick Charlie’nin eşcinsel olduğunu biliyordu, Charlie ise Nick’in öyle olmadığından adı gibi emindi. Yine de bunun aralarına girmesine asla izin vermeyeceklerdi. Fakat Nick arkadaşları, ailesi ve en önemlisi de kendisi hakkında çok önemli şeyler keşfederken aşk hemen yanı başlarındaydı. Her ikisi de hislerini sorgulamaya başlarken, aşkın onlara bir sürprizi vardı."