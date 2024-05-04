Sadece yıldırım düşen yerlerde yetişiyor! Kilosu 1500 TL...

Yayınlanma: 04.05.2024 - 17:13

Güncelleme: 04.05.2024 - 17:13

Şanlıurfa-Suriye sınır hattında toprak altından çıkartılan ve dünyada çok ender yetişen keme mantarı mart ayının ilk haftasından itibaren tezgahlarda yerini aldı. Ömrü oldukça kısa olan keme, haziran ayına kadar piyasada kilosu yaklaşık 1500 TL'ye satışa sunuluyor. Yağışlı havalarda yıldırımın düştüğü bölgelerde toprak altında yetişen ve bir mantar türü olan kemenin, kırmızı ete göre 7 kat daha fazla proteine sahip olduğu belirtiliyor. Yemek kültürüyle öne çıkan Şanlıurfa'da ise, işletmeciler keme mantarını fıstık ile harmanlayarak Urfa kebabı ile birleştirdi.

PORSİYONU 600 TL

Şanlıurfa'da genellikle kıyma kebabına harmanlanarak, hazırlanan keme mantarını fıstık ile harmanlayarak yeni bir lezzet ortaya çıkardıklarını kaydeden lokantacı Necip Özbek, siparişlere yetişmekte zorlandıklarını belirtti. Keme mantarlı 'atom kebabı' porsiyonun 600 TL'den satıldığını aktaran Özbek,''Fıstıklı şimşek enerjili keme kebabını yiyen kişi, bu tadı asla unutmaz. Ömrü kısa, her derde deva kemenin fiyatı etten daha pahalıdır. Altın borsası gibi sürekli yükseliyor. Kemenin özel müşterisi vardır. Lezzetiyle hemen fark edilen keme, servise sunulmadan zahmetli işlemlerden geçiyor. Keme genellikle yağışların bol olduğu bölgelerde yıldırımın düştüğü yerlerde yetişiyor. Daha sonra bu kemeler köylüler tarafından toprak altında çıkartılıp pazarda satılıyor. Yıldırımın vermiş olduğu enerji toprak altında bir mantar türü olarak sofralarımıza geliyor. Ömrü kısa olan keme piyasada sadece 2 ile 3 ay arasında bulunabiliyor. Kilosunu 1500 TL'ye yakın. Kemelerin soyması ve delinip şişe takılması zor bir işlemdir. Biz ilk defa müşterilerimize bir lezzet sunmak için kemeyi Urfa fıstığıyla harmanlayarak farklı bir lezzet sunmaya başladık. Adına ise ‘atom kebabı’ koyduk. Altın gibi sürekli yükselen keme kebabının porsiyonu ise 600 liradan satmak zorunda kalıyoruz. Fıstıklı kemeyi tadan müşterilerimiz, bu keme kebabının müptelası oluyor" dedi.

'SİPARİŞLERE YETİŞMEKTE ZORLANIYORUZ'

Şanlıurfa'da kemenin, kebabının yanı sıra, tava, sulu yemek ve dolma olarak da yapıldığını ifade eden kebap ustası Halil Taş, “Keme ayrıca kış için kurutuluyor ve sucuk gibi yağda kızartıldıktan sonra üzerine yumurta da kırılıp yenilebiliyor. Bu yıl ilk defa yaptığımız fıstıklı keme kebabı müşterilerimiz tarafından yoğun ilgi görmesi üzerine siparişleri yetiştirmekte zorlanıyoruz”diye konuştu.

‘Atom kebabı’ ismi ile servis edilen yemek kısa sürede müşterilerin vazgeçilmezleri arasında yer alırken, işletmeciler siparişlere yetişmekte zorlanıyor.

Şanlıurfa-Suriye sınır hattında toprak altından çıkartılan ve dünyada çok ender yetişen keme mantarı mart ayının ilk haftasından itibaren tezgahlarda yerini aldı. Ömrü oldukça kısa olan keme, haziran ayına kadar piyasada kilosu yaklaşık 1500 TL'ye satışa sunuluyor. Yağışlı havalarda yıldırımın düştüğü bölgelerde toprak altında yetişen ve bir mantar türü olan kemenin, kırmızı ete göre 7 kat daha fazla proteine sahip olduğu belirtiliyor. Yemek kültürüyle öne çıkan Şanlıurfa'da ise, işletmeciler keme mantarını fıstık ile harmanlayarak Urfa kebabı ile birleştirdi.

PORSİYONU 600 TL

Şanlıurfa'da genellikle kıyma kebabına harmanlanarak, hazırlanan keme mantarını fıstık ile harmanlayarak yeni bir lezzet ortaya çıkardıklarını kaydeden lokantacı Necip Özbek, siparişlere yetişmekte zorlandıklarını belirtti. Keme mantarlı 'atom kebabı' porsiyonun 600 TL'den satıldığını aktaran Özbek,''Fıstıklı şimşek enerjili keme kebabını yiyen kişi, bu tadı asla unutmaz. Ömrü kısa, her derde deva kemenin fiyatı etten daha pahalıdır. Altın borsası gibi sürekli yükseliyor. Kemenin özel müşterisi vardır. Lezzetiyle hemen fark edilen keme, servise sunulmadan zahmetli işlemlerden geçiyor. Keme genellikle yağışların bol olduğu bölgelerde yıldırımın düştüğü yerlerde yetişiyor. Daha sonra bu kemeler köylüler tarafından toprak altında çıkartılıp pazarda satılıyor. Yıldırımın vermiş olduğu enerji toprak altında bir mantar türü olarak sofralarımıza geliyor. Ömrü kısa olan keme piyasada sadece 2 ile 3 ay arasında bulunabiliyor. Kilosunu 1500 TL'ye yakın. Kemelerin soyması ve delinip şişe takılması zor bir işlemdir. Biz ilk defa müşterilerimize bir lezzet sunmak için kemeyi Urfa fıstığıyla harmanlayarak farklı bir lezzet sunmaya başladık. Adına ise ‘atom kebabı’ koyduk. Altın gibi sürekli yükselen keme kebabının porsiyonu ise 600 liradan satmak zorunda kalıyoruz. Fıstıklı kemeyi tadan müşterilerimiz, bu keme kebabının müptelası oluyor" dedi.

'SİPARİŞLERE YETİŞMEKTE ZORLANIYORUZ'

Şanlıurfa'da kemenin, kebabının yanı sıra, tava, sulu yemek ve dolma olarak da yapıldığını ifade eden kebap ustası Halil Taş, “Keme ayrıca kış için kurutuluyor ve sucuk gibi yağda kızartıldıktan sonra üzerine yumurta da kırılıp yenilebiliyor. Bu yıl ilk defa yaptığımız fıstıklı keme kebabı müşterilerimiz tarafından yoğun ilgi görmesi üzerine siparişleri yetiştirmekte zorlanıyoruz”diye konuştu.