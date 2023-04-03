Saf protein kaynağıymış! Dökmeden önce bir kez daha düşünün

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 20:50

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 20:50

Yoğurt suyu içeriğinde kalsiyum, protein ve B vitamini ihtiva etmektedir. Bu sayede de kişide tokluk hissi sağlar ve yağ yakımını hızlandırdığı için de metabolizmayı daha hızlı çalıştırır. Yoğurt suyu bünyesinde faydalı bakteriler içerir. Bu yararlı bakteriler sayesinde de bağırsak florası dengelenir ve kabızlık önlenir.



PEYNİR ALTI SUYU DAHA FAYDALI ÇIKTI!

Öte yandan peynir altı suyunun da en az yoğurt suyu kadar faydalı olduğu ortaya çıktı!

Yemek.com sitesinde yer alan bir içerikte; Peynir altı suyunun şaşırtıcı faydalarına yer verildi.

Vücuttaki kalsiyum emiliminin artırılmasına yardımcı olur.

Kemik sağlığına destek olur, kemiklerin daha güçlü olmasına katkı sağlar.

Sindirim sistemi problemlerimin çözülmesine destek olur. Bağırsakların daha düzenli çalışmasına destek olarak özellikle kabızlık problemlerinin çözümüne destek olur.

Önemli bir protein kaynağıdır.

İçildiği ya da sürüldüğü takdirde cildi güzelleştirir. Saçların daha güçlü olmasını sağlar, daha az saç dökülmesi problemi yaşarsınız.

Vücudu mikroplardan temizlemeye yardımcıdır, antibiyotik etkisi bulunur.

Kandaki şeker seviyesini dengeler, ani acıkmaların önüne geçer. Zayıflamaya yardımcıdır.

Karaciğeri temizler. Bağışıklığı güçlendirir.

... PEYNİR ALTI SUYU NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Peynir altı suyunun bilinmeyen kullanım alanları da belli oldu. İşte peynir altı suyunun kullanım alanlarıyla ilgili bilmeniz gereken her şey!

Peynir altı suyunu, bir sonraki peynir mayalama işleminizde sütü kesmek için kullanabilirsiniz. Fermante sebze ve meyvelerin yapılış aşamalarında bu suyu kullanabilirsiniz. Çorbaların içerisinde kıvam artırıcı olarak kullanabilirsiniz.

İyice süzdürüp klasik bir içecek gibi tüketerek yukarıda bahsettiğimiz birçok faydasından da yararlanabilirsiniz. Etinizi marine etmede kullanabilirsiniz. Bu etinizin yumuşacık olmasına katkı sağlayacaktır. Poğaça, açma, ekmek gibi ürünlerin hamurlarının içerisine ilave edebilirsiniz. Hem kocaman kabaracak hem de lezzetleri daha nefis olacaktır.

Yüzünüze ya da saçınıza maske gibi sürerek teninizi yumuşacık hale getirebilirsiniz. Saçlarınızı güçlendirebilirsiniz. Özellikle yüzü nemlendirme özelliği taşıdığı için kozmetik sektöründe bol bol kullanılıyor. Siz de kendi evinizde peynir altı suyunuzu elde edip, dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Çabuk bozulan bir yapısı olduğu için buzluk kaplarının içerisinde dondurarak daha uzun süre saklayabilirsiniz.