Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında ilk duruşma: Ece Erken sanıklar olayı anlatırken bayıldı
Ece Erken, öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla ilgili davanın ilk duruşma sırasında baygınlık geçirdi. Ece Erken bunun üzerine hastaneye kaldırıldı.
Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta ortağı olduğu Yeşilköy'deki bir balık restoranında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Yazıcıoğlu cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması başladı.
19 sanıklı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlayan cinayet davasında Avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu’nun eşi Ece Erken fenalık geçirerek mahkeme salonunda bayıldı.
Ünlü sunucunun avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül, salondan dışarı çıkarılan Ece Erken’in sağlık durumuyla ilgili adliye önünde açıklama yaptı.
SANIKLARIN İFADELERİNİ DUYUNCA BAYILDI
Ece Erken’in avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül, “Duruşma öncesinde müvekkilimin çok zor bir psikolojiyle gelmişti. Fakat sanıkların ifadeleri ve olay anlatımları sırasında müvekkilimin başı dönerek düştü. Başını sandalyeye vurdu, dayanamadı. Çünkü ifade sırasında da ara ara dayanamıyordu zaten, müdahale ediyordu, doğru olmadığını ifade ediyordu. En son dayanabileceği nokta bu oldu. Dolayısıyla bu duruşmanın devamını sonuna kadar getiremedi. Zaten bayıldığı için kollarından kaldırarak getirdik. Arka kapıdan çıkışını yaptık, hemen yanına gitmem gerekiyor. Hastaneye doğru geçtiler” dedi.
Erken’in başını vurduğu için hastanede kontrol gerekebileceğini belirten Avukat Üçgül, “Belki hastaneye belki eve doktor getirilecek” diye konuştu.
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