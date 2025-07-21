Sağlık Bakanlığı'ndan Afrika sıcakları alarmı: Uzmanların uyarılarına kulak verin

Sağlık Bakanlığı, yurt genelinde sıcaklıkların 6-12 derece artmasına yol açan Afrika sıcaklarına karşı vatandaşları uyardı. “Gerekmedikçe 11.00-16.00 arasında dışarı çıkmayın, denize girmeyin” açıklaması yaptı.

GÜNEŞ IŞINLARI TEHLİKE SAÇIYOR

Günün en sıcak saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla yeryüzüne ulaştığını belirten uzmanlar, bu durumun güneş çarpması, cilt yanıkları ve ısıya bağlı sağlık problemleri riskini büyük ölçüde artırdığını ifade etti.

DENİZE GİRMEK İÇİN SABAH YA DA AKŞAM TERCİH EDİLMELİ

Uzmanlar, denize girmek isteyenlerin de sabah erken saatleri veya akşamüstünü tercih etmesinin çok daha güvenli olduğunu vurguluyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin bu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınması gerektiği hatırlatılıyor.

"AÇIK RENKLİ KIYAFETLER GİYİLMELİ"

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için bol su tüketmek, açık renk, hafif ve terletmeyen kıyafetler giymek ile güneş kremi kullanmak gibi basit önlemlerin önemine dikkat çekiliyor.

Yetkililer, yurttaşların sıcak havalarda bu uyarıları dikkate alarak sağlığını korumasının hayati öneme sahip olduğunu söylüyor.

BESLENME VE EGZERSİZ ÖNERİLERİ

Ağır ve yağlı yiyecekler yerine, su oranı yüksek sebze ve meyveler tercih edilmeli. Egzersizin sağlığa olumlu katkısı olduğu hatırlatılırken, aşırı fiziksel aktivitenin kalp sağlığına zarar verebileceği uyarısı yapıldı.