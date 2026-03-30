Sağlıklı bir ilişkinin önündeki 3 engel: Uzmanlar 'red flag' alarmı verdi

İkili ilişkilerde sağlıklı bir temel kurmak, bireylerin psikolojik refahı için hayati önem taşıyor. Ancak flört dünyasının "red flag" (kırmızı bayrak) olarak nitelendirilen ilk aşamalarında, partner adayının gerçek niyetini anlamak her zaman mümkün olmuyor. Uzmanlar, "kırmızı bayrak" olarak tanımlanan ve gelecekte yaşanması muhtemel sorunların "ön gösterimi" niteliğindeki davranış kalıplarını analiz etti.

DUYGUSAL TUTARSIZLIK: 'BİR SICAK BİR SOĞUK' DÖNGÜSÜ

Bir ilişkinin en belirgin tehlike sinyallerinden biri, partnerin davranışlarındaki tutarsızlıktır. Uzmanlar, bu durumun mesajlaşma saatlerindeki basit değişimlerle karıştırılmaması gerektiğini ifade ediyor. Asıl tehlike, kişinin duygusal ilgisinin sürekli değişkenlik göstermesi ve "bir sıcak bir soğuk" davranmasıdır. Klinik psikolog Phoebe Rogers, tutarsızlığın bir kişinin istikrarlı bir ilişki kurma kapasitesinin olmadığını gösteren en net kanıtlardan biri olduğunu belirtiyor. Bu tür davranış kalıpları, genellikle karşı tarafın ilişkiyi bir güç savaşına veya duygusal bir oyuna çevirdiğinin göstergesi kabul ediliyor.

YANSITMA VE SAVUNMA MEKANİZMASI: 'ÇOK HASSASSIN' MANİPÜLASYONU

İlişki uzmanı Sabrina Zohar, sağlıklı bir iletişimin önündeki en büyük engelin "yansıtma" olduğunu vurguluyor. Partner adayının dürüst bir diyalog kurmak yerine, sizin haklı endişelerinizi veya sorularınızı "aşırı hassaslık" olarak yaftalaması, psikolojik bir savunma mekanizmasıdır. Bu durum, kişinin dürüstlükten kaçtığını ve sorunları çözmek yerine karşı tarafı suçlayarak manipüle etmeyi tercih ettiğini gösteriyor. Açık ve dürüst bir iletişim zemini oluşturulamayan ilişkilerde, duygusal güvenin inşası mümkün görünmüyor.

SORUMLULUK KAYBI: 'ESKİ SEVGİLİM DELİNİN TEKİYDİ' KLİŞESİ

Belki de en kritik tehlike sinyali, bir kişinin geçmişindeki başarısızlıklar veya sonlanan ilişkileri hakkında hiçbir sorumluluk almamasıdır. Zohar'a göre, bir kişinin hayatındaki her olumsuzlukta başkalarını suçlaması ve özellikle eski partnerlerini "akıl sağlığı bozuk" veya "haksız" olarak tanımlaması, ciddi bir karakter sorununa işaret ediyor. Lisanslı evlilik ve aile terapisti Jason Whiting, başarılı çiftlerin endişelerini dürüstçe tartışabildiğini ve hatalarından ders çıkardığını belirtiyor. Kendi hatalarını görmezden gelen bir bireyle kurulan ortaklıkta, büyüme ve iyileşme sürecinin gerçekleşmesi beklenmiyor.

İLİŞKİDE 'KIRMIZI BAYRAK' BİR MAHKUMİYET Mİ?

Uzmanlar, bu işaretlerin her zaman ilişkinin o an bitirilmesi gerektiği anlamına gelmediğini ancak bu kalıpların görmezden gelinmesinin uzun vadede ağır bedelleri olacağını hatırlatıyor. Kırmızı bayrakları fark etmek, bireyin kendi sınırlarını koruması ve vaktini gerçekten sağlıklı bir gelecek kurabileceği bir partner için saklaması adına kritik bir farkındalık adımı olarak değerlendiriliyor.